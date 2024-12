Tyler Perry macht seinem Sohn nur bescheidene Geschenke

Tyler Perry (55) hat kürzlich verraten, dass sein zehnjähriger Sohn Aman auch zu Weihnachten nur kleine Geschenke erwarten durfte. In der Talkshow "Sherri" erklärte der Schauspieler und Produzent, dass es für seinen Sohn lediglich zwei Sachen gibt: Bücher und Legos – und das ganz bewusst. "Er hat keinen Job! Was soll er sonst bekommen?", scherzte Tyler. Er teilt sich die Elternrolle mit Ex-Freundin Gelila Bekele und möchte sicherstellen, dass Aman "nicht zu einem verwöhnten, reichen Kind wird", wie er betonte. Dies sei ein fundamentaler Bestandteil seiner Erziehungsmethoden.

In der gleichen Sendung erzählte Tyler, dass er generell darauf achte, dass Aman keinen übermäßigen Luxus erlebt. Ein Beispiel sei das Reisen: Nachdem Aman sich im Alter von fünf Jahren über das lange Warten in Flughafenschlangen beschwert hatte, entschieden Tyler und Gelila, fortan kommerzielle Flüge zu nutzen. "Er fliegt seit Jahren Economy", sagte Tyler. Auch im Alltag wird Aman von der Öffentlichkeit weitgehend abgeschirmt, damit er so normal wie möglich aufwächst.

Tyler, der unter anderem mit der "Madea"-Filmreihe bekannt wurde, setzt bei der Erziehung auf Werte wie Bescheidenheit und Dankbarkeit. Obwohl es ihm oft schwerfalle, seinem Sohn nicht alles geben zu können, weil er selbst aus bescheidenen Verhältnissen stammt, sei dies ein notwendiger Schritt. Erst kürzlich sprach er über seine schwere Vergangenheit. Tyler lobte auch die Mutter seines Sohnes, Gelila, für ihre Unterstützung in dieser Hinsicht: "Sie sorgt dafür, dass Aman geerdet bleibt." Trotz seines immensen Erfolgs als Star und Produzent sei es ihm wichtig, dass Aman das Leben als Geschenk begreift – weit weg von den Klischees reicher, verwöhnter Promikinder.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyler Perry im September 2022 in Atlanta

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyler Perry und Gelila Bekele im April 2011

Anzeige Anzeige