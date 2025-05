Flying Uwe schwebt für "Most Wanted" über den Wolken

Flying Uwe (38) ist aktuell auf der Flucht: Im Rahmen der Promi-Show "Most Wanted" hält sich der bekannte Social-Media-Star seit dem 30. April irgendwo im Westen Deutschlands versteckt. Mit 14 weiteren Promis versucht er, sich vor den drei Jägern – Joey Kelly (52), Max Schradin (47) und Otto Bulletproof – zu verstecken, wobei die Spielzone auf einen 200-Kilometer-Radius rund um Aachen begrenzt ist und damit Metropolen wie Köln, Düsseldorf, Dortmund und Frankfurt am Main umfasst. Am 2. Mai veröffentlichte Uwe ein Instagram-Video, das ihn bei einem Helikopterflug zeigt. Dazu schrieb er: "Deswegen heiße ich Flying Uwe. Während ihr mich im Wald sucht, schwebe ich hoch über euch – kommt hoch und fangt mich!"

Laut den Spielregeln der Show ist weder eigenes Geld noch das eigene Smartphone erlaubt. Dementsprechend erklärte Uwe im Kommentar zu seinem Video weiter: "PS: Das Video habe ich über das Handy des Piloten meinem Team geschickt – hier wird nicht geschummelt!" Via Social Media und speziellen Hotlines zur Show können Zuschauer den Huntern Hinweise zu den Aufenthaltsorten der Geflüchteten liefern. Am Morgen des 4. Mai meldete so ein Community-Mitglied auf der Joyn-App: "Ich hab ihm [Uwe] gerade Geld gegeben." Damit scheint Uwe nach wie vor nicht geschnappt worden zu sein, während Fans und Follower fleißig Sichtungen und Hinweise zu seinem Verbleib teilen.

Bereits vor dem Start musste Uwe einen anderen ehrgeizigen Plan begraben: Er wäre eigentlich beim Hamburg-Marathon angetreten, hatte aber für die Teilnahme an "Most Wanted" kurzfristig abgesagt, um sich die nötige Energie für die anstehende Verfolgungsjagd aufzusparen. Neben ihm gehören auch Claudia Effenberg (59), Simon Gosejohann (49) oder Paul Janke (43) zu den Gejagten.

Instagram / flyinguwe Flying Uwe spricht bei einer Pressekonferenz, 2025

Instagram / flyinguwe Flying Uwe, MMA-Kämpfer

