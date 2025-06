Tod von Anne Burrell wird als möglicher Drogentod untersucht

Anne Burrell wurde am Dienstag tot in ihrer Wohnung in Brooklyn aufgefunden. Der Ehemann der TV-Köchin, Stuart Claxton, fand sie am Morgen leblos in der Dusche. Rettungskräfte hatten versucht, die 55-Jährige zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Nun berichten polizeiliche Quellen gegenüber TMZ von einem neuen Detail: Der Körper der "Secrets of a Restaurant Chef"-Gastgeberin soll von rund 100 Pillen umgeben gewesen sein. Eine Autopsie wurde durchgeführt, doch die endgültige Todesursache muss noch geklärt werden. Die Polizei untersucht ein mögliches Drogendelikt.

Der Mann der beliebten Fernsehpersönlichkeit sagte laut dem Nachrichtenportal aus, dass er sie zuletzt gegen ein Uhr nachts gesehen habe. Am nächsten Morgen zwischen sieben und acht Uhr habe er sie dann leblos im Bad vorgefunden. Er habe lebensrettende Maßnahmen eingeleitet und den Notarzt angerufen, doch ihr Körper sei bereits kalt gewesen. Die eintreffenden Rettungskräfte seien nur in der Lage gewesen, ihren Tod festzustellen.

Anne Burrell hatte sich durch ihre markante Persönlichkeit, ihre Kochkunst und nicht zuletzt ihre auffällig platinblonde Frisur einen Namen gemacht. Nach ihrer Ausbildung am renommierten Culinary Institute of America startete sie eine erfolgreiche Karriere in der Gastronomie, bevor sie mit ihrer TV-Show "Worst Cooks in America" ins Rampenlicht trat. Nach ihrem Tod meldeten sich viele ihrer Kollegen des Food Networks mit Trauerbekundungen. Auch Gigi Hadid, die sie während einer Sendung kennengelernt hatte, schrieb auf Instagram: "Als langjährige Bewunderin war es ein wahr gewordener Traum, diesen Tag mit ihr teilen zu dürfen. [...] Ruhe in Frieden, Legende."

Getty Images Anne Burrell, Köchin

Getty Images Anne Burrell, Oktober 2022

Getty Images Gigi Hadid, März 2025

