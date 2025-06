Kurz vor Tod: Anne Burrell wollte in Meghans Show mitwirken

Anne Burrell, die beliebte TV-Köchin und Gastgeberin der Show "Worst Cooks in America", hegte kurz vor ihrem plötzlichen Tod den Wunsch, in der Netflix-Serie "With Love, Meghan" von Herzogin Meghan (43) mitzuwirken. In einem Interview mit People im April erklärte die 55-Jährige, dass sie sich durchaus vorstellen könne, in der Lifestyle- und Kochserie aufzutreten. Auf charmante Weise fügte sie hinzu: "Ich würde zur Eröffnung eines Briefumschlags gehen. Warum also nicht mit Meghan kochen?" Nur wenige Wochen nach dieser Äußerung wurde sie tot in ihrem Zuhause in Brooklyn aufgefunden.

Die genauen Umstände ihres plötzlichen Todes sind weiterhin unklar, doch erste Berichte deuten auf einen Herzstillstand hin. Ihr Mann fand sie am Morgen des 17. Juni leblos in der Dusche. Freunde und Familie gedenken der Köchin, die nicht nur für ihre fachliche Expertise, sondern auch für ihren humorvollen und herzlichen Charakter geschätzt wurde. In sozialen Medien zeigen Kollegen und Fans ihre Trauer. Kochkollegin Carla Hall erinnerte in einem emotionalen Post an Annes unvergleichliche Energie am Herd und ihre einzigartigen Outfits mit selbst entworfenen Röcken. Das Food Network würdigte Anne als bemerkenswert talentierte Chefköchin, die den kulinarischen Enthusiasmus weltweit verbreitete.

Anne wurde von vielen Menschen nicht nur für ihre Fähigkeiten in der Küche, sondern auch für ihr großes Herz geschätzt. Das Model Gigi Hadid hatte sie noch im vergangenen Jahr als "Legende" bezeichnet und zeigte sich tief bewegt von Annes Tod. Als fester Bestandteil des Food Network gewann Anne weltweit zahlreiche Bewunderer. Neben ihren Erfolgen im Beruf spielte ihr Privatleben eine wichtige Rolle. Sie heiratete 2021 Stuart Claxton in einer traumhaften Zeremonie und wurde zu einer liebevollen Stiefmutter für seinen Sohn. Annes witzige, leidenschaftliche und bodenständige Art wird von Freunden und Fans gleichermaßen schmerzlich vermisst.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Anne Burrell und Herzogin Meghan

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne Burrell, "Secrets of a Restaurant Chef"-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne Burrell, Köchin