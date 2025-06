Dieses Vermögen hinterlässt die TV-Köchin Anne Burrell (†55)

Die Food-Network-Köchin Anne Burrell wurde am vergangenen Dienstag leblos in ihrem Zuhause in Brooklyn, New York, aufgefunden. Sie hinterlässt nach ihrem plötzlichen Tod ein geschätztes Vermögen von aufgerundet etwa zwei Millionen Euro. Laut Angaben der Polizei wurde ein Notruf abgesetzt, nachdem sie in den frühen Morgenstunden offenbar einen Herzstillstand erlitten hatte, wie US Weekly berichtet. Sie war erst am Abend zuvor auf der Bühne des nahegelegenen Comedy-Clubs The Second City zu sehen gewesen.

Die US-Amerikanerin hatte im Jahr 2019 ihr Apartment in Brooklyn für umgerechnet etwa 1,3 Millionen Euro erworben. Die Wohnung, die für ihr "kräftiges Eichenparkett" und "große Fenster" geschätzt wird, hatte für die Köchin eine ganz besondere Bedeutung. In einem Interview aus dem Jahr 2024 beschrieb sie ihr Heim laut dem Blatt liebevoll als "einen Ort voller Wärme, Farbe und Freude" und lobte besonders das traditionelle Flair ihrer Nachbarschaft. Trotz einer anstehenden Hypothek in Höhe von rund einer Million Euro wurde das Anwesen zuletzt auf knapp 1,7 Millionen Euro geschätzt.

Anne, die eine beeindruckende Karriere als Köchin und TV-Persönlichkeit vorzuweisen hatte, war eine erfolgreiche Absolventin des angesehenen Culinary Institute of America. Die Prominente war zudem auch privat glücklich. 2021 heiratete sie ihre große Liebe Stuart Claxton, nachdem sich die beiden 2020 während der Corona-Pandemie verlobt hatten. Neben ihrem Ehemann hinterlässt sie dessen Sohn aus einer früheren Beziehung, ihre Mutter Marlene und ihre Schwester Jane.

Getty Images Anne Burrell, März 2017

Getty Images Anne Burrell, April 2022

Getty Images Anne Burrell und Stuart Claxton, April 2023

