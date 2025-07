Anne Burrells (†55) letztes rührendes Geschenk an Co-Host

Anne Burrell hat vor ihrem Tod eine berührende Geste für ihren Kollegen Gabe Bertaccini gezeigt. Während ihrer letzten Dreharbeiten zur 29. Staffel von "Worst Cooks in America" überreichte die TV-Köchin ihm eine handgefertigte, gehäkelte Herzfigur zusammen mit einer Karte, in der sie ihm gute Besserung wünschte. "Es war das Finale. Ich war krank, fühlte mich schlecht, und dann gibt Anne mir diese Karte mit dem kleinen Herz darin. Es war so eine wundervolle Geste", erzählte Gabe in einem Interview mit TV Insider.

Die herzzerreißende Anekdote zeigt Annes Charakter, der von Wärme und Authentizität geprägt war. Gabe schilderte, dass Anne nicht nur am Set für eine herzliche Atmosphäre sorgte, sondern sich auch nach den Dreharbeiten mit Kollegen austauschte. Die Dreharbeiten, die ihren letzten großen TV-Auftritt markierten, hätten ihre Liebe zum Kochen und zur Unterhaltung verdeutlicht. Dass Anne dieses Projekt mit so viel Hingabe abschloss, macht es für Fans und Kollegen gleichermaßen besonders. Die neue Staffel startet am 28. Juli und soll als Feier ihrer Leidenschaft für das Kochen und den Spaß am TV-Format betrachtet werden.

Anne hinterlässt eine Lücke, die nicht nur die Fans ihrer Sendungen zutiefst berührt. Die TV-Köchin war bekannt für ihre aufrichtigen Gesten und ihren positiven Einfluss auf Freunde und Familie. Ihr plötzlicher Tod mit nur 55 Jahren wird von ihrer Familie als Verlust eines warmherzigen Menschen beschrieben, dessen Licht und Liebe noch lange in Erinnerung bleiben werden. "Annes Licht strahlte weit über die Menschen hinaus, die sie persönlich kannte, und berührte Millionen auf der ganzen Welt. Auch wenn sie nicht mehr unter uns ist, bleiben ihre Herzlichkeit, ihr Geist und ihre grenzenlose Liebe für immer bestehen", hieß es in einem Statement ihrer Familie, das People vorliegt.

