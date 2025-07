Die Todesursache von TV-Köchin Anne Burrell (†55) steht fest

Anne Burrell ist laut dem Gerichtsmediziner von New York durch Suizid gestorben – das berichtet nun unter anderem TMZ. Fünf Wochen nach ihrem überraschenden Tod im Juni wurde bekannt, dass die beliebte TV-Köchin an einer akuten Vergiftung durch die kombinierten Wirkstoffe von Diphenhydramin, Ethanol, Cetirizin und Amphetamin starb. Anne wurde in ihrem Zuhause in Brooklyn von ihrem Ehemann Stuart Claxton leblos im Bad aufgefunden. Rettungskräfte konnten sie nicht mehr wiederbeleben. Um sie herum wurden zahlreiche Pillen gefunden.

Die 55-Jährige war bekannt für ihre Shows "Worst Cooks in America" und "Secrets of a Restaurant Chef". Mit ihrer Leidenschaft für kulinarische Kunst und ihrem Humor hatte sie Millionen von Fans erreicht. Die gebürtige New Yorkerin hatte sich noch kurz vor ihrem Tod neuen Herausforderungen gestellt, wie etwa einem Schauspiel- und Improvisationskurs, und einen öffentlichen Auftritt in einem Comedy-Club absolviert. Ihre Familie beschrieb sie in einem Statement gegenüber People als warmherzig und voller Liebe, eine Person, deren Licht weit über den Kreis ihrer Familie hinausstrahlte. Fans und Kollegen der Köchin zeigten sich zutiefst bestürzt über ihren Verlust.

Privat fand Anne in Stuart Claxton ihr Glück. Die beiden lernten sich 2018 über eine Dating-App kennen und heirateten 2021. Gemeinsam mit Stuarts Sohn führten sie ein ruhiges Leben in Brooklyn, das Anne immer wieder mit ihren kreativen Ideen und Kochabenteuern bereicherte. Ihr Weg begann jedoch viel früher: Inspiriert durch ihre Mutter und Ikonen wie Julia Child besuchte Anne das renommierte Culinary Institute of America. Ihr Talent und ihre Persönlichkeit machten sie zu einem unverwechselbaren Gesicht im Fernsehen und zu einem Vorbild für viele Nachwuchs-Köche.

Getty Images Anne Burrell, Köchin

Getty Images Anne Burrell, Oktober 2022

Getty Images Anne Burrell und Stuart Claxton, April 2023

