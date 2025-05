Menowin Fröhlich betrogen? Ehefrau Şenay bricht Schweigen

Menowin Fröhlich (37) und Şenay Fröhlich gehen offenbar nach 14 Jahren Beziehung und fast sechs Jahren Ehe getrennte Wege. Das Paar, das erst im März 2024 Eltern von Zwillingsmädchen wurde und insgesamt fünf gemeinsame Kinder hat, sorgt aktuell für Schlagzeilen: Während Menowin auf Social Media zuletzt mehrfach auf eine Trennung hindeutete und seiner Frau öffentlich Untreue vorwarf, bezieht Şenay nun erstmals bei RTL Stellung. "Ich habe ihn nicht betrogen. Das würde ich auch nie machen", betont sie gegenüber dem Sender. Für sie ist jetzt vor allem eines wichtig: "Ich bin jetzt eine alleinerziehende fünffache Mutter." Wo Menowin mittlerweile privat steht, bleibt weiterhin unklar – die Gerüchteküche brodelt aber gewaltig, nachdem ein Foto aufgetaucht war, das ihn händchenhaltend mit einer anderen Frau zeigt.

Hinter den Kulissen scheint es seit einiger Zeit zu brodeln. Menowin postete in den vergangenen Wochen mehrfach rätselhafte Nachrichten und sprach darin von Vertrauensbrüchen und einem Gefühl der Erniedrigung. Auch Spekulationen um eine neue Frau an seiner Seite machten die Runde. Die Anschuldigungen einer neuen Beziehung nach einem Foto, auf dem er mit einer Frau Händchen hielt, dementierte der DSDS-Star jedoch öffentlich: "Ich habe einer Frau die Hand gehalten. Was heißt das denn?" Für Şenay ist das Verhalten ihres Mannes dennoch kaum nachvollziehbar – sie hält sich nach eigener Aussage im Interesse ihrer Kinder mit weiteren Details zurück. Lediglich die Entscheidung, die Kinder erst einmal nicht in die Nähe ihres Vaters zu lassen, macht sie in dem Interview öffentlich: "Ich will meine Kinder schützen. Deswegen werde ich so lange meine Kinder auch nicht rausgeben, bis er einen klaren Kopf hat."

Gemeint sind wohl die emotionalen Ausbrüche und Vorwürfe des Sängers im Netz. Menowin beschrieb in seiner Instagram-Story, dass er sich durch angebliche Lügen "wie ein Hund" behandelt gefühlt habe. Immer wieder betonte er öffentlich, dass es ihm nicht um eine Bloßstellung seiner Frau gehe, auch wenn er sich ausgenutzt und hintergangen fühlt. Ob sich das Noch-Ehepaar versöhnen kann, scheint aktuell unwahrscheinlich – zumindest deutet das Şenay mit den Worten an: "Man hat alles gegeben und getan. Jetzt muss jeder seinen eigenen Weg gehen."

Instagram / senayfroehlich Menowin Fröhlich mit seiner Frau Şenay, 2019

joyn Menowin Fröhlich bei "Promis unter Palmen", 2025

