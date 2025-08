Fast ein Jahr: Kim Virginia Hartung hat wohl mehrere Stalker

Kim Virginia Hartung (30) macht ein beunruhigendes Thema auf Instagram bekannt: Seit fast einem Jahr wird sie offenbar gestalkt. "Leider habe ich seit längerer Zeit mit Stalking zu tun. Zwei voneinander unabhängige Personen belästigen mich und mein Umfeld massiv und das schon fast ein Jahr", teilt die Influencerin ihren Followern mit. Zudem stellt sie klar, dass kein Angehöriger existiert, der angeblich private Informationen über sie im Netz verbreitet: "Ich habe keinen Angehörigen, der online über mich spricht", betont sie.

Die Methoden, mit denen sich die Stalker Zugang zu Medien und Plattformen verschaffen, seien erschreckend. Kim erklärte, dass sich immer wieder Menschen als vermeintliche Freunde, Verwandte oder Nachbarn ausgeben, um Gerüchte über sie zu verbreiten. Sie könne sich da auch nicht zu viel drüber äußern. "Ich weiß, selbst dieser Beitrag wird für manche wieder ein 'Signal' sein und Stalker werden leider sogar von diesem Text jetzt getriggert sein, was alles verschlimmert. Deshalb äußere ich mich dazu auch nur jetzt. [...] Niemand außer mir spricht für mich. Alles andere ist Täuschung", stellt Kim abschließend klar.

In Kims Leben gibt es immer eine Menge Drama. So entschieden sie und ihr Partner Nikola Glumac (29) sich vor wenigen Wochen dazu, vor Gericht zu ziehen. "Wir werden jetzt andere Wege gehen, weil unsere Zeit für so einen Blödsinn wirklich zu kostbar ist. Wollte das eigentlich umgehen, aber wir sind nun mal unumstritten im Recht und das fordern wir jetzt eben ein", erklärte die Beauty & the Nerd-Bekanntheit dazu. Dabei ging es um die Probleme während ihres Umzuges – die Schäden wurden inzwischen aber behoben.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar