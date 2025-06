Neue Freundin: Schauspieler Rufus Beck liebt jetzt Ärztin

Rufus Beck (67), bekannt als Sprecher der Harry Potter-Hörbücher, schwebt wieder auf Wolke sieben. Der deutsche Schauspieler hat eine neue Liebe gefunden: Seit einigen Monaten ist er mit der 20 Jahre jüngeren Ärztin Dr. Julia Wüstenfeld liiert. "Das ist sehr praktisch, so habe ich jetzt meine Privatärztin", witzelt er über seine Beziehung gegenüber Bild. Für den Filmdarsteller ist das neue Liebesglück ein "großes Geschenk".

Das Paar genießt seine gemeinsame Zeit in vollen Zügen, pflegt allerdings eine eher unkonventionelle Wohnsituation. So führen Rufus und Julia zwar eine Beziehung, aber in getrennten Wohnungen. Er sieht dies als klaren Vorteil: "Ich glaube, getrennte Wohnungen sind ein gutes Zukunftsmodell. Man kann bewusst Zeit zusammen verbringen, bleibt sich aber auch selbst treu." Zudem teilen die beiden viele gemeinsame Interessen, wie beispielsweise das Skifahren.

Vor seinem neuen Kapitel mit Julia führte Rufus unter anderem eine Ehe mit Yvonne Beck sowie eine intensive Beziehung mit Jo Kern, deren Ende für beide ein emotionaler Prozess war. Julia bringt mit ihrer warmherzigen und lebensfrohen Art frischen Wind in seinen Alltag – Eigenschaften, die der 67-Jährige innig schätzt. Die Medizinerin hat sein Herz im Sturm erobert – und das, nachdem die beiden sich bereits fünf Jahre lang gekannt hatten. "Es war Liebe auf den zweiten Blick", erklärt der dreifache Vater und Großvater begeistert gegenüber Frau im Spiegel.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dr. Julia Wüstenfeld und Rufus Beck, Juli 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Rufus Beck, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Yvonne und Rufus Beck, Januar 2010