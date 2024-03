Nach Liebes-Comeback: Jo Kern und Rufus Beck sind getrennt

Rufus Beck (66) und Jo Kern (48) feierten 2019 ihr Liebescomeback. Doch nun müssen die Fans des Schauspielerpaars ganz stark sein: Die einstigen Turteltauben gehen ab jetzt wieder getrennte Wege. Das verrät die Profilerin gegenüber Bunte. Die Trennung sei ihnen alles andere als leicht gefallen: "Wir haben uns getroffen, tiefe klärende Gespräche geführt und auch zusammen geweint und uns Briefe geschickt. Es war ein langer Abnabelungsprozess." Dieses Mal soll die Trennung endgültig bleiben, wie Jo außerdem erklärt: "Wir haben beide daran geglaubt und ich werde Rufus immer in meinem Herzen tragen. Ich denke auch gern an unsere gemeinsame Zeit zurück. Trotzdem musste ich gehen. Liebe allein reicht einfach nicht für eine gesunde Beziehung."

Auch über die Gründe für das Beziehungsaus spricht die Synchronsprecherin mit dem Magazin. Demnach habe es trotz der großen "Lebendigkeit und Leidenschaft" in ihrer Beziehung einige Schattenseiten gegeben. "Wir sind beide sehr starke Persönlichkeiten und haben uns im Alltag aufgerieben." In ihrer Partnerschaft hätten "die Ruhe" und "die Harmonie gefehlt. "Wir hatten auch keine Streitkultur auf Augenhöhe. Und Rufus ist kein einfacher Mensch. Am Ende hat uns das zerrieben", stellt Jo klar.

2020 feierten die TV-Bekanntheiten nach sechs Jahren ihr Liebescomeback. Im Jahr 2013 hatten sie sich das erste Mal getrennt. Damals blieb Jo im Interview mit Bunte sehr vage, was die Gründe für das Beziehungsende waren. "Dafür gibt es immer ganz viele Gründe. Ich werde jetzt nicht aus dem privaten Nähkästchen plaudern. Aber so etwas ist immer traurig." Ein Insider hatte damals jedoch behauptet, dass Jo sich getrennt habe, während Rufus damals noch um die Beziehung kämpfen wollte.

Anzeige

Getty Images Rufus Beck, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Rufus Beck, Schauspieler

Anzeige

Anzeige

Denkt ihr, Rufus wird sich auch noch zu der Trennung äußern? Ja, auf jeden Fall! Nein, das denke ich nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de