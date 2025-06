Fritz Meinecke meldet sich vom "Race Across America"

Fritz Meinecke (36), bekannt als Social-Media-Star und Outdoor-Profi, gewährt nun auf Instagram exklusive Einblicke in seine Erlebnisse beim "Race Across America 2025". Er ist Teil einer deutschen Radstaffel, die sich der Herausforderung stellt, in nur neun Tagen die 4.933 Kilometer lange Strecke von der West- zur Ostküste der USA zu bewältigen. In seinen Posts zeigt er nicht nur beeindruckende Bilder, sondern auch die ungeschönte Realität des Wettkampfs: verschwitzt, erschöpft und voller Abenteuergeist. "Es ist eines der intensivsten Projekte die ich je gemacht habe", schreibt er begeistert. "Unfassbar geile Erfahrungen für die ich so dankbar bin!" Die Mischung aus körperlicher Belastung und unvorhersehbaren Momenten scheint ihn vollständig mitzureißen.

Die Strecke verlangt den Teilnehmenden alles ab. Hundert Stundenkilometer starke Winde, endlose Straßen durch Wüsten und Gebirge – das Rennen gilt als eines der härtesten der Welt. Fritz berichtet, dass alle zehn Minuten etwas Unvorhergesehenes passiere und die Crew ständig gefordert sei. Mit ihm im Team: Joey Kelly (52) und sein Sohn Luke Kelly (24), Ann-Kathrin Bendixen, Flying Uwe (38), Survival Mattin, Sascha Huber (32) und Otto Karasch. Die Strapazen und die besondere Teamdynamik scheinen Fritz und seine Mitstreiter zusätzlich zu motivieren, alles zu geben.

Fritz ist für seine Abenteuerlust und seine Leidenschaft bekannt, Menschen mit in die Natur zu nehmen. Schon in der Vergangenheit suchte er das Extreme – ob bei Bikepacking-Touren oder eigenen Survival-Projekten. Der 36-Jährige scheint dafür zu leben, sich ständig neuen Herausforderungen zu stellen und dabei Grenzen neu zu definieren. Das RAAM fügt sich also nahtlos in dieses Profil ein. Gemeinsam mit seinen Weggefährten, die ebenfalls aus der Extremsport- und Influencer-Szene stammen, liefert Fritz erneut sportliche Höchstleistungen ab. Wie es für das Team weitergeht, bleibt für Fans auf Instagram spannend zu verfolgen.

Anzeige Anzeige

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke beim Start des Race Across America (RAAM) 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / fritz.meinecke Survival Mattin, Otto, Ann-Kathrin, Fritz, Joey Kelly, Flying Uwe, Sascha Huber und Luke Kelly

Anzeige Anzeige

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke beim Race Across America (RAAM) 2025