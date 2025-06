Fans sind entsetzt über Fritz Meineckes "7 vs. Wild"-Exit

Fritz Meinecke (36) wird an der fünften Staffel von 7 vs. Wild nicht mehr mitwirken. Diese Nachricht des Erfinders des Survival-Formats hat viele Fans enttäuscht und für überwiegend negative Reaktionen gesorgt. In den Kommentaren unter einem Teaser zur neuen Staffel auf Instagram drückten zahlreiche Zuschauer ihr Bedauern und ihren Unmut aus. "Fritz ist raus? Nee, dann werde ich es nicht mehr schauen", schrieb ein Nutzer. Andere User ergänzen: "Schade, dass jetzt alle Menschen raus sind, die es aufgebaut haben" und "Ohne Fritz, ohne mich."

Doch nicht alle Stimmen sind negativ: Einige Fans wollen der neuen Ausrichtung der Sendung eine Chance geben. "Vielleicht wird es jetzt endlich wieder gut", hofft ein Fan in den Kommentaren auf Social Media. Die vierte Staffel, bei der Stars wie Flying Uwe (38), Joey Kelly (52) und LetsHugo ums Überleben in Neuseeland gekämpft hatten, wurde von Fans gemischt aufgenommen. Fritz war dabei kein Teil des Casts, arbeitete aber als Organisator an dem Projekt mit. Während der Folgen wurde immer wieder gezeigt, wie er hinter den Kulissen agierte – für den Geschmack einiger Zuschauer eine unnötige Ergänzung.

Mit dem Showmacher verabschieden sich auch seine langjährigen Kollegen Maximilian Kovacs und Johannes Hovekamp, die seit Staffel eins an dem Projekt beteiligt waren. In seinem Statement erklärte Fritz am Mittwochabend: "Ja, die Spekulationen stimmen. Ich bin raus bei '7 vs. Wild'. Max und Johannes ebenso." Allerdings stellte der Streamer klar, dass es keinen Zoff mit der Produktionsfirma gegeben habe und der Ausstieg sauber verhandelt wurde. Er freue sich nun, die neue Staffel im Herbst 2025 als Zuschauer zu verfolgen.

Instagram / letshugo Flying Uwe und LetsHugo

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke, "7 vs. Wild"-Star

