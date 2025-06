Fritz Meinecke bestätigt seinen Ausstieg bei "7 vs. Wild"

Momentan überschlagen sich die Gerüchte zur fünften Staffel von 7 vs. Wild. Fritz Meinecke (36), der einst die Idee für das Survival-Format hatte, wird mit der Show allerdings nichts mehr zu tun haben. In einer Instagram-Story erklärt er: "Ja, die Spekulationen stimmen. Ich bin raus bei '7 vs. Wild'." Mit ihm kehren auch seine engen Mitarbeiter Johannes Hovekamp und Maximilian Kovacs der Show den Rücken. Doch der Bushcrafter stellt klar, dass niemand abgezogen worden sei und es "auch keinen Ärger im Hintergrund" gegeben habe.

Genaueres wird Fritz seinen Fans in einem kommenden Video ausführlich erklären. "Ich freue mich, die nächste Staffel gemeinsam mit euch als Zuschauer zu erleben", gibt der gebürtige Magdeburger außerdem in seinem Post zu verstehen. Auch von der Seite der neuen Organisatoren scheint es kein böses Blut zu geben. Der offizielle Instagram-Account der Show, die nun vom Calivision Network betrieben wird, repostete Fritz' Statement unkommentiert.

Vor einer Woche wurden erste Informationen zur fünften Staffel von "7 vs. Wild" bekannt. Wie das Format im Netz verlauten ließ, wird die nächste Ausgabe am Amazonas gedreht. Dort warten hohe Temperaturen und ein feuchtes Klima auf die Kandidaten. Wer die Reise auf sich nimmt, ist noch nicht bekannt – Gerüchten zufolge könnte der Streamer Knossi (38) wieder am Start sein. Ausgestrahlt wird das Abenteuer dann ab Herbst 2025 auf YouTube und Amazon Prime Video.

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke, Survival-Experte

Instagram / knossi Knossi im April 2024

