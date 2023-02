Nach Heirat: Tahnee und Juliette Schoppmann sind überwältigt

Tahnee Schaffarczyk (30) und Juliette Schoppmann (42) sind überglücklich. Die Komikerin und die Sängerin sollen schon seit Längerem ein Paar sein, hielten ihre Liebe aber vollständig aus der Öffentlichkeit raus. Doch am Dienstag verkündeten die beiden eine überraschende Neuigkeit: Sie haben sich an einem Traumstrand heimlich das Jawort gegeben. Jetzt bedanken sich Tahnee und Juliette emotional bei ihren Fans für die Glückwünsche!

Über Instagram teilt Tahnee jetzt ein erstes Statement zu ihrer heimlichen Hochzeit mit Juliette. "Wir sind absolut überwältigt von so vielen Nachrichten und Glückwünschen! Vielen Dank für die Welle der liebevollen Worte", meint die 30-Jährige. Dazu teilt sie ein Bild, das die Freude der beiden frisch Verheirateten widerspiegelt: In ihren weißen Outfits sitzen sie auf einer Holztreppe und gießen sich lachend ein Glas Sekt ein. In den Kommentaren dürfen die beiden noch ein wenig weiter in Glückwünschen schwelgen, denn neben ihren Fans freuen sich auch deutsche Stars wie Susan Sideropoulos (42), Christina Luft (32) und Marlene Lufen (52) für das Ehepaar.

Viele Details sind zur Hochzeit von Tahnee und Juliette bisher allerdings noch nicht bekannt. Aber Bunte will erfahren haben, dass sie in Mexiko vor den Altar getreten sind – und das pünktlich zum Jahreswechsel. Die Feier soll dann nur mit den engsten Freunden und der Familie stattgefunden haben.

Anzeige

Instagram / tahnee Tahnee Schaffarczyk, Comedienne

Anzeige

Instagram / julietteschoppmann1 Juliette Schoppmann zu Gast bei "Deutschland sucht den Superstar" 2020

Anzeige

Instagram / tahnee Juliette Schoppmann und Tahnee Schaffarczyk im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de