Jim Parsons bricht Schweigen über sein "Big Bang Theory"-Aus

Vor etwa fünf Jahren führte Jim Parsons (51)' überraschende Entscheidung, seinen Vertrag für die Erfolgsserie The Big Bang Theory nicht zu verlängern, zum vorzeitigen Ende der Show. Obwohl die Sitcom weiterhin große Erfolge feierte, wollte der Schauspieler nicht länger in die Rolle des exzentrischen Physikers Sheldon Cooper schlüpfen. Seine Kollegen und die Fans der Serie waren perplex über diesen Schritt. Nun hat sich Jim erstmals zu den Reaktionen seiner Co-Stars geäußert und erklärt, warum er damals so gehandelt hat.

In dem Buch "The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series" wurde enthüllt, dass Johnny Galecki (49), der in der Serie Jims besten Freund Leonard spielte, sehr enttäuscht über dessen Ausstieg war. Auch Kaley Cuoco (39), die die Rolle der Penny verkörperte, hatte Schwierigkeiten, mit Jims Entscheidung umzugehen. Der ausführende Produzent Steve Holland erinnerte sich, dass Kaley während der Proben den Augenkontakt mit Jim vermied. "Es war eine angespannte Zeit am Set", berichtete er. Um die Serie nicht zu gefährden, legten sie ihre Differenzen jedoch schnell beiseite und arbeiteten professionell zusammen.

In einem Interview mit Yahoo äußerte sich Jim nun über die damaligen Ereignisse: "Es ist nie schön zu hören, dass man etwas getan hat, was jemanden wütend oder traurig gemacht hat. Aber ich tat, was ich tun musste, und es war der beste Weg, damit umzugehen." Er zeigte sich überrascht über die starken Reaktionen seiner Kollegen. "Wir waren nicht die Art von Gruppe, bei der ich ein gemeinsames Treffen für nötig hielt", gestand er. Jim gab auch zu, dass er sich gefreut hätte, wenn The Big Bang Theory ohne ihn weitergegangen wäre, doch das geschah nicht. Interessanterweise nahm er seine Rolle als Sheldon Cooper später für zwei Folgen des Spin-offs Young Sheldon wieder auf. Dies zeigt, dass er der Figur und den Fans trotz allem verbunden bleibt.

Getty Images Jim Parsons bei den Emmy Awards im August 2010

Getty Images Die Hauptdarsteller von "The Big Bang Theory" im Mai 2019

