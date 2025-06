Justin Hartley strahlt mit Frau und Tochter auf Premiere

Justin Hartley (48) und seine Frau Sofia Pernas (35) sorgten kürzlich für Aufsehen, als sie gemeinsam mit seiner Tochter Isabella Justice Hartley (20) die Premiere des Films "Bride Hard" am Mittwoch, dem 18. Juni, besuchten. Zum ersten Mal zeigte sich das Trio gemeinsam auf einem roten Teppich und genoss sichtlich den Abend in familiärer Atmosphäre. Isabella, die mittlerweile 20 Jahre alt ist, stammt aus Justins früherer Ehe mit Lindsay Korman. Bei der Premiere strahlten alle drei und präsentierten sich als harmonische Einheit.

Bereits in der Vergangenheit betonte Justin, wie eng die Beziehung zu seiner Tochter ist. "Sie ist meine beste Freundin", verriet er in einem früheren Interview mit dem Magazin Us Weekly. Die beiden teilen viele gemeinsame Hobbys, von Basketballspielen über Spaziergänge bis hin zu entspannten Autofahrten. Aber auch von der Beziehung mit seiner Partnerin schwärmte Justin liebevoll: "Wenn es nach mir ginge, würde ich jede Minute mit ihr verbringen."

Justin und Sofia lernten sich 2015 während ihrer gemeinsamen Arbeit an der Serie "The Young and the Restless" kennen, fanden aber erst Jahre später abseits der Dreharbeiten zueinander. Die Schauspielerin, die seit 2021 mit Justin verheiratet ist, äußerte sich ebenfalls gegenüber Page Six begeistert über ihre Stieftochter und bewundert deren Reife: "Sie weiß genau, was sie will, und hat dabei einen wundervollen Partner an ihrer Seite."

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Justin Hartley mit seiner Frau Sofia Pernas und seiner Tochter Isabella, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Hartley und Isabella Hartley, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sofia Pernas and Justin Hartley, Mai 2024

Anzeige