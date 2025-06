Jameela Jamil verrät schlüpfrige Casting-Panne

Jameela Jamil (39) erzählte kürzlich eine peinliche Anekdote aus ihrer Schauspielkarriere, die sie beinahe die Rolle der Tahani Al-Jamil in der Serie "The Good Place" gekostet hätte. In der Talkshow "Busy This Week" mit Busy Philipps (45) berichtete die Schauspielerin, dass sie zu ihrem entscheidenden Vorsprechen zu spät kam – und das aus einem mehr als ungewöhnlichen Grund. Beim Versuch, ihre Haare mit einem vermeintlichen Lockenstab ihrer Mitbewohnerin zu stylen, stellte sie plötzlich fest, dass das Gerät kein Lockenstab, sondern ein Sexspielzeug war. "Ich habe meine Haare auf den Rillen dieses pinken Dings gelockt, bis es zu vibrieren anfing", so Jameela. Der Schock zwang sie, ihre Haare erneut zu waschen, was zu ihrer Verspätung führte.

Die Entscheidung, sich für die Serie zu bewerben, kam für Jameela in einer schwierigen Lebensphase. Nachdem sie ihre Moderatoren-Tätigkeit bei BBC Radio 1 im Jahr 2015 beendet hatte, wollte sie eigentlich als Autorin und DJane neu durchstarten. Doch der Neustart ließ auf sich warten, und Geldprobleme machten ihr zu schaffen. Im Podcast "David Tennant (54) Does a Podcast With" verriet sie, dass sie zu diesem Zeitpunkt nur noch 10 Euro auf ihrem Konto hatte und verzweifelt auf Jobsuche war. Unerwartet erhielt sie Angebote, sowohl für eine Rolle in einer Zaubershow in Las Vegas als auch für "The Good Place" vorzusprechen. Schließlich entschied sie sich für Letzteres und legte damit den Grundstein für ihre Karriere in Hollywood.

"The Good Place" lief von 2016 bis 2020 und wurde schnell zu einer Kultserie, die die Moral des Lebens humorvoll beleuchtete. Neben Jameela spielten auch Größen wie Kristen Bell (44) und Ted Danson (77) mit. Für die britische Schauspielerin Jameela, die zuvor keinerlei Schauspielerfahrung hatte, war die Rolle der Tahani ein Sprungbrett. Ihre berühmte Anekdote zeigt jedoch, wie turbulent ihr Start in Hollywood war und macht sie zudem wunderbar menschlich und nahbar. Gerade durch ihre Ehrlichkeit und ihren frechen Witz wurde sie schnell zum Publikumsliebling.

Getty Images Jameela Jamil, September 2024

Getty Images Jameela Jamil, Oktober 2024

Getty Images Jameela Jamil, Schauspielerin