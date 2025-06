Kanye West und Bianca Censori bummeln fröhlich auf Mallorca

Touristen auf Mallorca staunten nicht schlecht, als Kanye West (48) und Bianca Censori (30) in einem Souvenirshop im beliebten Ferienort Magaluf auftauchten. Das Paar, das Berichten zufolge sechs Wochen auf der spanischen Insel verbringt, wurde beim Durchstöbern von Snacks und Andenken wie Taschen und Schlüsselanhängern gesichtet. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Eine Mitarbeiterin erkannte den Musiker und filmte ihren kurzen Versuch, ihn anzusprechen, doch Kanye zeigte sich zurückhaltend.

Biancas provokanter Stil hat während ihrer Zeit in Spanien mehrfach zu heftigen Reaktionen geführt. Während ihres Aufenthalts entfachte sie kürzlich Diskussionen, als sie in einem transparenten Oberteil auf einem Markt gesehen wurde. Kritiker ließen ihren Unmut über die Kleidungswahl laut werden und viele empfanden ihren Auftritt als respektlos gegenüber den spanischen Bräuchen. Allerdings erlaubt das Gesetz in Teilen Spaniens seit 2020 das öffentliche Sonnenbaden ohne Oberteil, weshalb Biancas Outfit nicht gegen Vorschriften verstieß.

Trotz der anhaltenden Kontroversen genießt das Paar seine Zeit in Europa offenbar in vollen Zügen. Erst kürzlich zeigte sich Bianca von ihrer romantischen Seite, als sie in einem Instagram-Video für Kanye tanzte und diesen zärtlich küsste. Die beiden scheinen unbeeindruckt von der Kritik an ihrem Auftreten weiterhin ihre Zweisamkeit zu zelebrieren. Insbesondere Kanye ist bekannt dafür, Grenzen auszutesten – ein Verhalten, das offenbar auch in seiner Beziehung Platz findet, sei es bei modischen Entscheidungen oder durch öffentliche Auftritte.

Instagram / biancacesori Bianca Censori und Kanye West im April 2024

@j.ace.m/LIFESTYLOGY/TMX/Mega Kanye West und Bianca Censori im April 2024

Getty Images Rapper Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori