Natasha Lyonne ermittelt wieder in "Poker Face"-Staffel zwei

Natasha Lyonne (46) kehrt als Charlie Cale zurück und begeistert ihre Fans ein weiteres Mal als menschlicher Lügendetektor: Ab dem 2. Juli startet die zweite Staffel der Mystery-Crime-Serie "Poker Face" exklusiv bei Sky und WOW. In zwölf brandneuen Folgen tritt die Emmy- und Golden Globe-nominierte Schauspielerin erneut in den Mittelpunkt spektakulärer Ermittlungen. In einem abenteuerlichen Roadtrip quer durch die USA begegnet Charlie skurrilen Verbrechen und unglaublichen Geschichten – stets mit Charme, Witz und ihrer unverkennbaren Fähigkeit, jede Lüge zu erkennen.

Hinter der von Kritikern gefeierten Serie steht Rian Johnson (51), der auch den Kinohit "Knives Out" produzierte. Die zweite Staffel der Serie bietet eine Vielzahl prominenter Gaststars, darunter die Hollywood-Bekanntheit Katie Holmes (46), der Breaking Bad-Star Giancarlo Esposito (67) und der Comedian und Schauspieler Kumail Nanjiani (47). Natasha selbst übernahm zudem wieder die Regie bei einigen Episoden und ist als Produzentin mit ihrer Produktionsfirma Animal Pictures maßgeblich beteiligt. Die Serie, die bereits mehrfach Emmy-nominiert wurde, bleibt somit ein echtes Highlight für Krimi- und Serienfans.

Abseits von "Poker Face" ist Natasha Lyonne in der Unterhaltungsbranche sowohl vor als auch hinter der Kamera zu einer festen Größe geworden. Seit ihrem Durchbruch mit der Serie Orange Is the New Black hat sich die vielseitige Schauspielerin einen Namen gemacht, der für authentische und außergewöhnliche Charaktere steht. Schon bald wartet auf die xx-Jährige vielleicht das nächste Projekt. Natasha ist im Gespräch, die legendäre Komikerin Joan Rivers (✝81) in dem geplanten Biopic "Can We Talk?" zu verkörpern.

