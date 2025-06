Psychothriller "Copykill" sorgt für Gänsehaut auf Netflix

Der Psychothriller Copykill, der mit den Hollywood-Stars Sigourney Weaver (75) und Holly Hunter bereits 1995 Premiere feierte, erlebt derzeit ein beeindruckendes Comeback. Auf Netflix sorgt der Film laut kino.de aktuell für Begeisterung unter Thriller-Fans – und schockiert selbst eingefleischte Anhänger des Genres. Die Geschichte rund um die auf Serienmörder spezialisierte Psychologin Helen Hudson, gespielt von Sigourney, zieht die Zuschauer erneut in ihren Bann: Nach einem traumatischen Erlebnis lebt Helen zurückgezogen – bis eine Mordserie in San Francisco sie widerwillig zurück ins Rampenlicht zwingt. Während sie der Polizei hilft, die grausamen Verbrechen aufzuklären, wird die Situation zunehmend persönlicher, da der Täter gezielt Verbindungen zu ihrer Vergangenheit herstellt.

Der von Jon Amiel inszenierte Film wurde seinerzeit für seine Spannung und die schauspielerischen Leistungen gefeiert – und erhält auch heute noch positives Feedback. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes erreicht Copykill 76 Prozent bei der Fachpresse und 64 Prozent beim Publikum. Kritiker wie Barbara Shulgasser loben den Film als "geschickten und fesselnden Thriller", während Zuschauer besonders das packende Katz-und-Maus-Spiel sowie die emotionale Tiefe hervorheben. Ken Tucker von Entertainment Weekly betont, dass der Film sowohl Fans der Hauptdarstellerinnen als auch typische Slasher-Film-Liebhaber durch seine Intensität schockieren werde.

Besonders Sigourney überzeugt in der Rolle der verletzlichen, zugleich brillanten Psychologin. Privat ist die Schauspielerin für ihre Vielseitigkeit bekannt – von der Kultfigur Ripley in Alien bis hin zu anspruchsvollen Charakterrollen in Dramen. Ihre Kollegin Holly Hunter beeindruckt hingegen immer wieder durch ihre Bodenständigkeit und wurde für ihre schauspielerischen Leistungen bereits mit einem Oscar ausgezeichnet. Für beide Stars war "Copykill" ein weiterer Meilenstein in ihren Karrieren – ein Film, der, wie das aktuelle Revival auf Netflix zeigt, auch Jahrzehnte später nichts von seiner Wirkung eingebüßt hat.

