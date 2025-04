Senna Gammour hatte schon seit zehn Jahren keine Dates mehr

Senna Gammour (45) hat in einem Interview mit der Berliner Morgenpost ehrlich gestanden, dass sie vom Dating die Nase voll hat. Die Sängerin enthüllte ganz offen, dass sie seit zehn Jahren nicht mehr auf ein Date gegangen sei. "Da ist bei mir seit zehn Jahren nichts gelaufen", erklärte das ehemalige Monrose-Mitglied offen. Nicht, weil es an Möglichkeiten mangele, sondern weil bisher einfach nichts Interessantes dabei war. Außerdem möge sie es auch nicht, zu daten: "Ich bin ja ein Datingmuffel. Ich wünschte mir, es gäbe so einen Knopf, auf den ich drücken und damit einfach das ganze Dating überspringen könnte. Und schon wäre ich in der Beziehung."

Die heutige Dating-Kultur frustriere die 45-Jährige. Früher sei es darum gegangen, ob jemand das Potenzial für eine Beziehung habe. Heute fehle es an Romantik und Klarheit: "Heute machst du alles mit einem Typen und weißt immer noch nicht, ob du jetzt mit ihm zusammen bist oder nicht." Dennoch hat Senna genaue Vorstellungen von ihrem perfekten Date: Ein romantisches Drei-Gänge-Menü beim Italiener beim ersten Date, ein Kinobesuch beim zweiten und ein entspanntes Rendezvous am Tag beim dritten Treffen wären für sie ideal. Dabei betonte die Entertainerin auch, dass sie auf kleine Gesten, wie das Aufhalten der Tür, großen Wert legt.

Bekannt wurde Senna Gammour als Teil der erfolgreichen Girlgroup Monrose, die in den 2000er-Jahren die Charts eroberte. Nach der Auflösung der Band entwickelte sie sich zur erfolgreichen Solokünstlerin, Comedian und Podcasterin. Zuletzt glänzte die gebürtige Frankfurterin bei Das große Promibacken, wo sie den dritten Platz hinter Amira Aly und Manuela Wisbeck belegte. Die Erfahrung in der Show hat sie sehr geprägt, machte sie im Netz noch vorm Finale deutlich. "Am Anfang wusste ich nicht mal, was ein Schneebesen ist und jetzt das. Ich bin selten stolz auf mich, aber heute bin ich es. Ich habe mir den Arsch aufgerissen und gesehen, dass Fleiß, Disziplin und der Glaube an sich selbst wirklich etwas bewirken", schrieb Senna ganz emotional.

Instagram / missgammour Senna Gammour, Podcasterin

Joyn / André Kowalski Senna Gammour bei "Das große Promibacken"

