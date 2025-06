Timo Werner schwärmt von seiner Traumhochzeit auf Mallorca

Timo Werner (29) feierte vor rund einer Woche seine große Hochzeit mit seiner Liebsten Paula auf der Insel Mallorca. Das Paar entschied sich für die beeindruckende Festung La Fortaleza d'Albercuix als Kulisse für die Feierlichkeiten. Die Nutzung der historischen Location soll sich angeblich auf rund 200.000 Euro belaufen haben. Der Fußballstar verriet im Interview mit Vogue ein paar Details zu dem großen Tag – auch, was der schönste Moment für ihn war: "Für mich war das auf jeden Fall der Augenblick, in dem ich Paula zum ersten Mal in ihrem Kleid gesehen habe. [...] Das war wirklich etwas ganz Besonderes."

In Sachen Outfits zog das Brautpaar an ihrem Hochzeitstag alle Blicke auf sich: Während Paula ein elegantes, von Hailey Bieber (28) inspiriertes Brautkleid mit Spitzenschleppe trug, setzte Timo auf einen schmal geschnittenen Anzug von Hermès. Auch kulinarisch überlegte sich das Paar etwas Besonderes: Statt eines klassischen Hochzeitsmenüs entschieden sie sich für persönliche Lieblingsgerichte wie Burrata mit Tomaten, Pasta al Limone und Ragù. "Wir wollten kein klassisches Hochzeitsmenü, sondern haben uns für die Dinge entschieden, die wir selbst gerne essen – und die auch allen anderen schmecken", erklärte Timo dem Magazin.

Unter den Gästen befanden sich bekannte Gesichter wie David Raum (27) und Marcel Remus (38), die das sonnige Wetter und die ausgelassene Stimmung auf dem Anwesen genossen. Timo und Paula feierten also eine Hochzeit, wie sie im Bilderbuch steht. Die beiden Turteltauben sind schon lange ein Paar: Genau genommen sind sie bereits seit 2016 unzertrennlich. Im vergangenen Jahr heirateten sie bereits standesamtlich. Nun kann ihre Zukunft als Mann und Frau beginnen.

Anzeige Anzeige

Instagram / marcel.remus Marcel Remus mit Timo Werner und seiner Frau Paula, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / timowerner Timo Werner mit seiner Freundin Paula Lense, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / paulablense Timo Werner und Paula Lense