Nach Kader-Nominierung: Diese Spieler fahren nicht zur WM

Für mehrere Spieler ist der WM-Traum zerplatzt. In wenigen Tagen startet die Fußball-Weltmeisterschaft. Heute hat der Bundestrainer Hansi Flick (57) den offiziellen Kader bekannt gegeben, der in Katar um den Titel kämpfen wird. Neben ein paar Überraschungen sind auch Routinier wie Thomas Müller (33) oder Manuel Neuer (36) dabei. Einige Fußball-Stars, die im Vorfeld noch auf einen Platz im deutschen Nationalteam gehofft hatten, wurden nun leider enttäuscht.

Vor allem Mats Hummels (33) dürfte traurig darüber sein, seine wohl mögliche letzte WM jetzt nur vor dem Bildschirm zu verfolgen. "Er hat Dortmund vieles gegeben. Er ist ein sehr, sehr wertvoller Spieler. Wir haben uns im Trainerteam, auch weil wir die Zukunft im Blick haben, entschieden, einem jüngeren Spieler die Chance zu geben", begründete Hansi seine Entscheidung. Auch Marco Reus (33) hatte offenbar auf ein WM-Ticket gehofft – verletzungsbedingt musste er sich aber geschlagen geben. "Ich habe schon oft gesagt, wie sehr ich ihn als Fußballer schätze. Er braucht seine Zeit. Wir mussten entscheiden, ob wir das Risiko eingehen oder nicht", erklärte der Bundestrainer. Es sei nicht ganz klar gewesen, wann er hätte dazu stoßen können, daher habe man sich dann so entschieden.

In den letzten Wochen sind bereits weitere wichtige Spieler für die WM ausgefallen. Unter anderem verletzte sich Timo Werner (26) am Sprunggelenk und zog sich einen Riss des Syndesmosebandes zu. Bis zum Jahresende wird der Sportler somit ausfallen. Erst gestern hat sich Lukas Nmecha (23) einen Teilabriss der Patellasehne im rechten Knie zugezogen. Damit wird er ebenfalls nicht an der WM teilnehmen können.

Getty Images Hansi Flick, Fußballbundestrainer

Getty Images Timo Werner, Fußballprofi

Getty Images Lukas Nmecha, deutscher Nationalspieler

