Bei so viel Fußball kann man aber auch mal durcheinanderkommen! Seit mehreren Wochen ist die diesjährige Fußball-EM nun schon in vollem Gange. Für Deutschland ist der Traum vom Titel aber bereits geplatzt – die Nationalelf um Trainer Joachim Löw (61) ist ausgeschieden. Ab sofort haben die Jungs also wieder Zeit, sich auch anderen Sportarten in ihrer Freizeit zu widmen. So war Timo Werner (25) am Wochenende beispielsweise beim Formel-1-Rennen vor Ort – und wurde prompt als Torwart abgestempelt!

Am Rande des Großen Preis von Österreich wurde Timo am vergangenen Sonntag als VIP-Gast interviewt. Sky-Moderatorin Natalie Pinkham (42) schien aber nicht genau zu wissen, mit wem genau sie es zu tun hat. Den Zuschauern stellte die Reporterin den Stürmer nämlich als Torwart der deutschen Nationalmannschaft vor – na, hoffentlich bekommt das DFB-Keeper Manuel Neuer (35) nicht zu sehen. Timo nahm den kleinen Fauxpas allerdings gelassen und ging nicht weiter darauf ein.

Der Netzgemeinde entging der TV-Patzer aber keinesfalls – im Gegenteil: Via Twitter amüsierten sich die Nutzer köstlich über die Verwechslung. "Natalie Pinkham hat Timo Werner gerade einen Torwart genannt. Das erklärt, warum Deutschland gegen England bei den Euros so schlecht war", lautet beispielsweise nur einer der zahlreichen Tweets belustigter User. Auch Natalie meldete sich nach Feierabend selbst online zu Wort und sah ihr Malheur offenbar gelassen: "Breaking News: Werner bestätigt Positionswechsel!"

Anzeige

Instagram / natalie_pinkham Natalie Pinkham mit ihrer Moderationskollegin

Anzeige

Getty Images Timo Werner, Kicker

Anzeige

Instagram / natalie_pinkham Natalie Pinkham, Reporterin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de