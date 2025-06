Gesichtet: Sind diese Survival-Stars bei "7 vs. Wild" dabei?

Joe Vogel und David Leichtle wurden jetzt laut ingame am Flughafen Schiphol in Amsterdam gesichtet, bereit für einen Flug nach Südamerika. Das Foto, das dem Newsportal vorliegt, stammt wohl vom 21. Juni 2025 und lässt darauf schließen, dass die beiden Survival-Profis bei der kommenden Staffel von 7 vs. Wild teilnehmen könnten. Die Dreharbeiten finden im herausfordernden Amazonas-Regenwald statt. Neben ihrer Outdoor-Ausrüstung waren wohl auch weitere Mitglieder der Crew anwesend – ein starkes Indiz dafür, dass die Vorbereitungen bereits in vollem Gange sind. Damit steht die fünfte Staffel ohne den bisherigen Gastgeber Fritz Meinecke (36) vor einem spannenden Neustart.

Der Ex-Bundeswehrsoldat David, der durch seinen Sieg bei "Alone Deutschland" bekannt ist, hat sich durch unglaubliche 64 Tage Wildnis auf Vancouver Island einen Namen gemacht. Mit seinem militärischen Hintergrund, analytischen Strategien und nachhaltigen Überlebensfähigkeiten gilt er als Topanwärter für die Amazonas-Challenge. Joe, Buchautor und Biologe, ist ein erfahrener Survival-Experte, der zur Kontroverse neigt. Seine Teilnahme an Staffel 4 spaltete die Fans: Gewisse Überlebenstechniken und zwischenmenschliche Konflikte sorgten damals für Diskussionen. Dennoch dürften ihm seine jahrelange Erfahrung und sein wissenschaftliches Know-how in einem der gefährlichsten Gebiete der Welt klare Vorteile verschaffen.

Mit der neuen Staffel beginnt für "7 vs. Wild" eine neue Ära: Show-Gründer Fritz hat angekündigt, künftig nur noch als Zuschauer dabei zu sein. Während David auf YouTube über 100.000 Abonnenten mit Survival-Wissen begeistert und in Lappland Trainings anbietet, überzeugte Joe mit spektakulären Expeditionen wie dem 300-Kilometer-Schwimmen auf dem Rhein oder der Durchquerung der libyschen Wüste. Dass gerade diese beiden gemeinsam in den Amazonas aufbrechen, verspricht spannende Dynamiken. Fans können die neue Staffel ab dem 7. Oktober auf Prime Video und ab dem 20. Oktober kostenlos auf YouTube verfolgen.

Anzeige Anzeige

Instagram / joevogel.official Joe Vogel, Survival-Profi und "7 vs. Wild"-Kandidat 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / davidleichtle David Leichtle in Schweden Lappland

Anzeige Anzeige

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke, Survival-Experte