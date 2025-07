7 vs. Wild Staffel fünf: Genauer Drehort bereits verraten?

Die Gerüchteküche um die fünfte Staffel von "7 vs. Wild" brodelt wie nie zuvor. Während die Produktion offiziell den Amazonas-Regenwald als groben Schauplatz bestätigt hat, verdichten sich Hinweise, dass die Dreharbeiten in Kolumbien stattfinden könnten. Besonders ein Naturreservat in der Nähe von Leticia, ganz in der Nähe der Grenze zu Peru, wird dabei von Fans ins Visier genommen, wie das Magazin Ingame berichtet. Der YouTuber nykesname konnte in einem seiner Streams anhand von Fotos, Karten und Social-Media-Posts das vermeintliche Hotel der Crew auf Google Maps identifizieren. Zudem teilte Stefan Hinkelmann eine Instagram-Story, die ebenfalls auf eine Reise nach Südamerika hinweist.

Doch nicht alle Anhänger des Survival-Formats glauben den Leaks. Auf Reddit spekuliert ein Nutzer, dass die vermeintlichen Hinweise von der Produktion bewusst gestreut werden könnten, um die Community auf eine falsche Fährte zu locken. Laut dieser Theorie fanden möglicherweise nur Vorbereitungen am vermeintlichen Standort statt, während die eigentlichen Dreharbeiten an einem geheimen Ort durchgeführt werden. Diese Vermutung wird unterstützt durch die Annahme, dass ein erfahrenes Produktionsteam wohl kaum so leichtfertig mit sensiblen Informationen umgehen würde.

Unterdessen sorgt auch die Lage des Naturreservats selbst für Diskussionen. So wird kritisiert, dass die ausgewählte Fläche mit rund 238 Hektar und der Nähe zur Stadt nicht ganz den Erwartungen vieler Fans entspricht. Für ein Survival-Format, das für unberührte Wildnis steht, sei dies zu viel Komfort, so die Stimme eines Fans. Andererseits ermöglicht die Nähe zur Stadt schnelle Rettungseinsätze und eine effizientere Produktion, besonders da diesmal zehn Behind-the-Scenes-Folgen angekündigt wurden. Ob die Fans, die bereits von dem Cast für Staffel fünf wenig begeistert waren, tatsächlich in die Irre geführt werden oder der Amazonas-Regenwald in Kolumbien doch die Kulisse der neuen Staffel wird, bleibt bis zum Staffelstart im Oktober ein Rätsel.

7 vs. Wild, Prime Video DE Die Teilnehmer von "7 vs. Wild" Staffel 5

Instagram / davidleichtle David Leichtle in Schweden Lappland

Instagram / joevogel.official Joe Vogel, Sachbuchautor