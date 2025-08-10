Teezys Flirt ging während Trennung zu "Love Island VIP"

Teezy hat im Interview mit Promiflash ein wahres Beziehungsdrama enthüllt. Wie der Reality-TV-Star berichtet, lernte er vor den Dreharbeiten von Ex on the Beach kennen, doch ihre Romanze hielt nicht lange. Noch bevor er für die Show nach Mexiko flog, trennte sie sich von ihm, nur um dann nach seiner Rückkehr erneut mit ihm zusammenzukommen – allerdings mit wenig Erfolg. "Dann haben wir uns wieder getrennt", erklärt Teezy und verrät dann allerdings: "Und dann ist sie zu Love Island VIP gegangen." "Sie hat sich von mir getrennt wegen der Sache mit Venera und Ex on the Beach, dann ist sie zu Love Island gegangen und was dort passiert ist, ist halt sehr schwierig", weiht er seine Fans ein.

Um wen es sich bei seiner On-Off-Freundin handelt, die dann an der Datingshow teilnahm, behält der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat aber nicht. Allerdings habe er zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, dass die Dame bei "Love Island VIP" war. Doch er habe auch eine Anfrage zur Teilnahme bekommen. "Aber ich konnte da nicht rein. Ich konnte nicht rein wegen 'Ex on the Beach'", gibt Teezy zu verstehen. Nach ihrer Show-Teilnahme war die Beziehung der beiden dann endgültig beendet: "Sie kommt raus und sie kennt mich nicht mehr – und war plötzlich mit einem anderen Kollegen."

Wie Teezy im weiteren Verlauf des Interviews mit Promiflash verrät, hat er seine mysteriöse Ex-Freundin bis heute nicht überwunden. "Ich bin auch nicht über sie hinweg, muss ich ehrlich sagen", gab er zu. Zudem betitelte er sie als "eine sehr, sehr wichtige" und "sehr schöne Person". Doch all das scheint nicht zu bringen, denn wie die Trash-Bekanntheit außerdem verrät, macht ihm seine Ex-Beziehung mit Venera noch immer einen Strich durch die Rechnung. "Sie denkt halt immer noch, dass ich total in love bin mit Venera, was ich absolut nicht bin", versichert er.

Instagram / kingmorteezy Teezy, Reality-TV-Bekanntheit

RTLZWEI Die "Love Island VIP"-Teilnehmerinnen Chiara, Melissa, Yeliz, Alicia, Sophie und Aurelia

Instagram / glxzed_donut Venera, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin