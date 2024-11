Mehr als 50 potenzielle Erben für Dieter Wedels Vermögen

Als Filmproduzent Dieter Wedel (✝82) 2022 an Leukämie starb, war es sein Wunsch, dass sein Vermögen vollständig an seine Frau Uschi Wolters übergeht. Er enterbte vor seinem Tod seinen Sohn Dominik und seinen Halbbruder Benjamin und machte fest, dass seine Frau die Alleinerbin ist. Aufgrund einer Magenkrebserkrankung starb diese tragischerweise kurze Zeit später und es gab keinen von Dieter festgelegten Nachfolger für sein Erbe. Somit musste das Nachlassgericht Hamburg ermitteln, wer als Erbe infrage käme. Dann folgte der Schock: Eine Sprecherin berichtete gegenüber Bild: "Es wurden mehr als 50 mögliche Erben von Frau Wolters angeschrieben."

Nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland wurden die potenziellen Empfänger des Vermögens kontaktiert, das sich auf rund 6 Millionen Euro belaufen soll. Dieser Prozess ist sehr aufwendig, da alle Kandidaten Unterlagen einreichen müssen, die im Nachhinein gerichtlich geprüft werden. Durch den Tod der Alleinerbin konnten die beiden Söhne ihren Pflichtanteil von einem Achtel einfordern. Laut dem Medium erhielten beide jeweils eine Abschlagszahlung von 350.000 Euro.

Wesentlich mehr Geld für die Söhne könnte durch den Verkauf seiner 2,7 Millionen Euro Wohnung auf Mallorca entstehen. Die Immobilie liegt in der Luxusbucht Cala Llamp und bietet einen direkten Blick aufs Meer. Zusätzlich befindet sich auf der Dachterrasse ebenfalls ein kleines Gästehaus. Außerdem sollen seine Immobilien in Hamburg und die gesammelten Kunstwerke von Dieter verkauft werden. Welche der über 50 Personen am Ende wie viel Geld erbt, ist aufgrund des hohen Aufwands noch unklar.

Getty Images Dieter Wedel im April 2011

Getty Images Dieter Wedel im Jahr 2012 in München

