So bewältigte Kelly Clarkson die Krebsdiagnose von Brandon

Am 7. August 2025 ist Brandon Blackstock (†48), der Ex-Mann von Sängerin Kelly Clarkson (43), nach mehr als drei Jahren Kampf gegen den Krebs verstorben. Laut einem Sprecher der Familie starb er friedlich im Kreise seiner Angehörigen. Die Diagnose war zuvor nicht öffentlich bekannt gemacht worden. Kelly, die mit Brandon zwei gemeinsame Kinder, River und Remington, hat, hatte kürzlich auf Instagram eine Pause ihrer Las-Vegas-Residency angekündigt, um in einer schwierigen Zeit bei ihrer Familie zu sein. In ihrem Post verriet sie damals aber nur, dass der Vater ihrer Kinder krank sei.

Wie ein Insider gegenüber People berichtete, übernahm Kelly nach der Diagnose ihres Ex-Mannes eine schützende Rolle, insbesondere im Hinblick auf die Kinder. Trotz der schwierigen Umstände und einer zuvor öffentlich ausgetragenen, komplizierten Scheidung war es Kelly wichtig, für ihre beiden Kinder ein positives Umfeld zu schaffen. Sie habe stets darauf geachtet, Brandon und den Kindern gegenüber respektvoll zu bleiben und ihnen eine bestmögliche Beziehung zu ihrem Vater zu ermöglichen. "Kelly hat immer versucht, es für die Kinder so harmonisch wie möglich zu halten", erklärte die Quelle.

Die Ehe von Kelly und Brandon endete 2020 nach sieben Jahren, ihre Scheidung wurde erst 2022 finalisiert. Die Zeit danach war geprägt von einem öffentlichen Rechtsstreit, der erst im Mai 2024 beendet wurde. Obwohl dies eine schwierige Phase für die Sängerin war, hatte sie es trotzdem geschafft, Halt in ihrer Familie und ihrer Karriere zu finden. Ihre Kinder standen in diesen Jahren immer an erster Stelle, und auch beruflich hat sie sich neu ausgerichtet, indem sie intensiv im Studio arbeitete, während sie ihre Shows erfolgreich fortsetzte. Die Krankheit von Brandon rückte zuletzt die Prioritäten der Familie neu in den Fokus.

