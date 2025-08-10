Trauriges Geständnis: Michelle wurde als Kind geschlagen

Heute gehört Michelle (53) zu den beliebtesten Schlagersängerinnen Deutschlands. Dabei war ihr Start ins Leben alles andere als einfach. Im Interview mit Bild erinnert sie sich jetzt an ein dunkleres Kapitel ihres Lebens. "Bei uns zu Hause waren Gewalt und jegliche Verwahrlosung an der Tagesordnung. Ich kann mich an gar keinen glücklichen Moment erinnern", erzählt die gebürtige Baden-Württembergerin. Nicht einmal an das Weihnachtsfest habe sie schöne Erinnerungen. Ihre Eltern seien beide Alkoholiker gewesen. Stattdessen habe sie als Kind mit Misshandlung und Vernachlässigung zu kämpfen gehabt: "Verbal, körperlich, psychisch und physisch. Als Kind denkt man, das ist normal. Wir kannten es nicht anders. Meine Eltern waren niemals liebevoll miteinander."

Michelle, die als Tanja Gisela Hewer geboren wurde, hat vor allem einen Moment in Erinnerung, in dem ihr Vater versuchte, ihre Mutter in der Badewanne zu ertränken. Wenn es zu schlimm wurde, flüchtete die Mutter mit den Kindern in ein Frauenhaus – doch der Vater kam, schwor ihr seine Liebe, und der Teufelskreis begann von neuem. Wirklich geholfen hat lange keiner, und das, obwohl Schule und Jugendamt Bescheid wussten: "Wir waren halt eine asoziale Familie. Das sah man uns auch an." Mit neun Jahren kam die heute 53-Jährige zusammen mit der Schwester in eine Pflegefamilie. Doch auch dort wurde die Hand erhoben. Es folgten weitere Stationen beim Onkel und schließlich beim Vater. Mit 13 traf Michelle eine Entscheidung: "Mit 13 bin ich abgehauen nach Frankfurt. Ich hielt es nicht mehr aus und wollte raus aus diesem Elend."

Besser wurde Michelles Leben erst, als sie bei einer "netten Familie" Unterschlupf fand. Dank dieser entdeckte sie auch ihre Liebe zur Musik: "Der Mann hatte eine Band, ich war ständig bei Proben dabei. Als eine Sängerin ausfiel, durfte ich singen und gehörte irgendwann fest dazu." Der Startschuss für eine große Karriere in der Schlagerwelt. Kontakt, vor allem zum Vater, hat die ehemalige Let's Dance-Kandidatin keinen mehr. Trotz der traumatischen Erfahrungen macht sie ihrer Mutter keine Vorwürfe. "Heute weiß ich, sie hatte gar keine andere Wahl. Es ging jeden Tag einfach nur ums Überleben. Für sie und für uns."

Getty Images Michelle, Sängerin

THÜRINGEN PRESS Michelle beim "Schlagerboom" im Oktober 2023

Getty Images Michelle, Schlagersängerin