Teezy packt aus: So hart war die "Ex on the Beach"-Zeit

Realitystar Teezy, bekannt aus der Show Ex on the Beach, hat offen über die emotionalen Herausforderungen gesprochen, mit denen er während und nach der Ausstrahlung zu kämpfen hatte. In der Show traf er auf seine Ex-Freundin Venera, was für reichlich Spannungen und Drama sorgte. "Während der Ausstrahlung ging es mir wirklich nicht gut, weil ich zum ersten Mal Sachen gesehen hab, die ich nicht sehen wollte", verriet Teezy im Interview mit Promiflash.

Im Gespräch erklärt Teezy, dass ihn die Wiedersehensshow und die Zeit danach emotional noch weiter belastet hätten. Doch er betonte auch, dass es ihm mittlerweile wieder gut gehe und er die Vergangenheit verarbeiten konnte. "Jetzt geht es mir wirklich sehr gut. Ich hab es verkraftet. Mir geht es super", erklärte er. Der Auftritt bei "Ex on the Beach" scheint trotz der schwierigen Momente eine Form der persönlichen Weiterentwicklung für ihn gewesen zu sein.

Venera behauptet in der Show, sie seien während Teezys Teilnahme an "Ex on the Beach" 2022 und sogar 2023 bei Are You The One – Reality Stars in Love weiterhin zusammen gewesen und hätten sogar zeitweise zusammengelebt. Trotz dieser Aussagen betonte der Realitystar im Podcast "Blitzlichtgewitter", dass ihre Beziehung zu diesem Zeitpunkt eine turbulente On-Off-Phase durchlief und er sich nicht als fest vergeben sah. Trotzdem bleibt sein Liebesleben für viele Fans ein großes Rätsel und sorgt weiterhin für Spekulationen.

Instagram / kingmorteezy Teezy, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / glxzed_donut Venera, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

RTL / Friederike Jacobitz Teezy, Kandidat bei "Ex on the Beach"

