"Zu viel auf einmal": Anita Latifi braucht eine Auszeit

Eigentlich könnte für Anita Latifi (29) alles so schön sein. Die Rapperin ist frisch verheiratet und erwartet ihr erstes Baby. Doch etwas scheint aktuell schiefzulaufen. Zumindest postet sie in ihrer Instagram-Story eine kryptische Botschaft, in der sie von Enttäuschungen spricht. "Heute ist echt etwas passiert, das mich ziemlich mitgenommen hat. Es [...] kommt gerade einfach zu viel auf einmal zusammen. Ich merke, dass sich vieles angestaut hat, was mich emotional belastet. Was mich besonders trifft, ist, dass ich mich in manchen Menschen getäuscht habe. Und das tut gerade richtig weh", schreibt Anita. "Körperlich, emotional und mental" sei sie deshalb aktuell am Limit und brauche etwas Abstand: "Bitte seid mir nicht böse, wenn ich mich erst mal nicht melde. Es ist keine Ablehnung, sondern Selbstschutz."

Worauf sich Anita genau bezieht, erklärt sie nicht. Allerdings gibt es neben den eigentlich schönen Dingen in ihrem Leben schon die ein oder andere Sache, die ihr vermutlich Sorgen bereitet. Unter anderem könnte demnächst ein Gerichtsverfahren wegen Betrugs auf sie zukommen. Wie Bild berichtete, wird der DSDS-Bekanntheit vorgeworfen, einen Urlaub nicht von ihrem eigenen Geld, sondern mit dem eines fremden Mannes bezahlt zu haben. Dieser bemerkte die Abbuchung von rund 3.374 Euro und wandte sich daraufhin zusammen mit dem Reiseveranstalter an ein Inkassounternehmen. Der Vorwurf lautet unter anderem Computerbetrug in Tateinheit mit Fälschung beweiserheblicher Daten. Anita selbst weist die Vorwürfe von sich.

Dabei hätte Anita eigentlich gerade allen Grund zur Freude. Ihre Schwangerschaft machte die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin im April öffentlich. Allerdings erfuhr sie schon während der Dreharbeiten der TV-Show von ihrem Nachwuchs. Nachdem sie sich krank gefühlt hatte, ließ sie sich mithilfe der Produktion medizinisch durchchecken, wobei ihre Schwangerschaft entdeckt wurde. Gegenüber Bild verriet Anita: "Meine Periode blieb damals aus und ich hatte dieses komische Gefühl in mir – das kann man nicht beschreiben. Der Schwangerschaftstest war positiv! Ich bin kurz vor den Dreharbeiten schwanger geworden." Mittlerweile ist auch bekannt, dass die 29-Jährige einen Jungen erwartet.

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Anita Latifi, Rapperin

Instagram / anitalatifi Anita Latifi und Fabrice im Mai 2025

