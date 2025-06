Junge oder Mädchen? Anita Latifi verkündet Babygeschlecht

Anita Latifi (29) und ihr Ehemann Fabrice erwarten derzeit gemeinsamen Nachwuchs. Auf Instagram verkündet die DSDS-Bekanntheit jetzt, ob sie Mama eines Jungen oder eines Mädchens wird. In einem Video ist zu sehen, wie die werdenden Eltern eine Box öffnen, aus der blaue Luftballons nach oben steigen. "Es ist ein Junge – unser kleines Wunder", schreibt Anita zu dem Clip und fügt überglücklich hinzu: "Du bist das schönste Geschenk, das uns passieren konnte."

Die Liebeserklärung an ihren ungeborenen Sohn geht noch weiter. "Du warst die ganze Zeit bei mir, ganz still und unbemerkt – in meinem Bauch, ohne dass ich es wusste. [...] Ich bin so dankbar, dass alles genau so gekommen ist, wie es sollte. Du bist ein echtes kleines Showbaby – und wir lieben dich unendlich", schwärmt Anita. In der Kommentarspalte wird die Reality-Bekanntheit mit zahlreichen Glückwünschen überschüttet – die Freude über den Jungen ist demnach auch bei ihren Fans riesig.

Dass Anita ein Baby erwartet, bemerkte sie erst während der Dreharbeiten von Kampf der Realitystars. Anschließend ging alles Schlag auf Schlag: Es folgten die Verlobung in romantischer Kulisse, die Hochzeit, bei der die 29-Jährige ihre wachsende Kugel gekonnt in Szene setzte, und nun die Verkündung des Babygeschlechts. Im Interview mit RTL verriet Anita, wie sie ihren Fabrice kennenlernte: "Wir kommen aus derselben Stadt und Wuppertal ist halt nicht die größte Stadt und da kennt eigentlich jeder jeden. Wir sind uns irgendwann mal zufällig über den Weg gelaufen und so haben wir uns kennengelernt."

Anzeige Anzeige

Instagram / anitalatifi Anita Latifi und ihr Mann, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anitalatifi Anita Latifi und ihr Verlobter Fabrice, Mai 2025

Anzeige Anzeige