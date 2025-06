Von Freundin abgezogen: Anita Latifi erklärt ihre Netzpause

Anita Latifi (29) hat in einer emotionalen Instagram-Story die Gründe für ihre kürzlich verkündete Netzpause offenbart. Die Sängerin, die aktuell schwanger ist, spricht von einem schockierenden Vorfall mit einer Person, die sie einst als Freundin bezeichnete. "Ja, ich wurde abgezogen, von einer Person, die in der Öffentlichkeit steht. Jemand, der sich 'Freundin' genannt hat", teilt sie ihren Followern auf Instagram mit. Besonders bitter: Die Auseinandersetzung kam zu einer Zeit, in der Anita ohnehin verletzlicher ist als sonst. "Schwanger sein heißt nicht krank sein, aber es heißt auch nicht, dass man jemanden abzieht, bedroht oder mit Hate übersät", erklärt sie weiter.

Die werdende Mutter schildert, wie belastend die Situation für sie ist. Obwohl sie den Namen der Person bisher noch nicht öffentlich gemacht hat, deutet sie an, dass sich das ändern könnte, falls der Konflikt weiter eskaliert. "Das hier ist deine letzte Chance", warnt Anita in ihrer Story. Sie kritisiert zudem die mangelnde Unterstützung aus ihrem Umfeld: "Kein Wort, kein Einschreiten, kein Rückgrat." Die Sängerin fühlt sich verurteilt, weil sie sich zur Wehr setzt, und fordert Respekt ein – nicht nur für sich, sondern auch für ihr ungeborenes Kind.

Vor wenigen Tagen versetzte Anita ihre Fans mit einem kryptischen Post in Sorge. In ihrer Instagram-Story sprach die Rapperin offen über Enttäuschungen und schwierige Zeiten. "Heute ist echt etwas passiert, das mich ziemlich mitgenommen hat. Es kommt gerade einfach zu viel auf einmal zusammen. Ich merke, dass sich vieles angestaut hat, was mich emotional belastet. Was mich besonders trifft, ist, dass ich mich in manchen Menschen getäuscht habe. Und das tut gerade richtig weh", schrieb Anita. Sie gab zu, körperlich, emotional und mental am Limit zu sein, und kündigte an, sich erst mal zurückzuziehen. Nun hat sie ihren Fans die Gründe dafür genannt.

Anita Latifi, Realitystar

Anita Latifi, "Kampf der Realitystar"-Kandidatin

