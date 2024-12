Christina Haack und Ex Tarek feierten Weihnachten gemeinsam

Christina Haack (41) und Tarek El Moussa (43) beweisen, dass ein freundschaftliches Miteinander auch nach der Trennung möglich ist. Die beiden Ex-Partner verbrachten die Weihnachtsfeiertage im Kreise ihrer Familien und sorgten dabei für herzerwärmende Momente. Auf Instagram gewährte die Blondine Einblicke in ihre Feierlichkeiten: Sie selbst posierte mit ihrer Schwester Carly, während ihre Söhne Brayden und Hudson strahlend vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum abgelichtet wurden. Besonders rührend war ein Schnappschuss ihrer Mama, die fröhlich mit Tareks Mutter am Buffet plauderte. "Süße Omas", kommentierte Christina das Bild.

Obwohl ihre Ehe 2016 endete, meistern die Fernsehpersönlichkeit und Tarek die Herausforderungen des Patchwork-Lebens scheinbar mit Leichtigkeit. Gemeinsam ziehen sie ihre Tochter Taylor und ihren Sohn Brayden groß und arbeiten bald auch wieder beruflich zusammen: In der neuen HGTV-Show "The Flip Off" treten die beiden bei Renovierungsprojekten gegeneinander an – Tarek mit seiner Frau Heather (37), Christina als Solo-Teilnehmerin. "Ich hätte nie gedacht, dass diese Show jemals zustande kommen würde. Manchmal schaue ich rüber zu meiner Frau und dann zu Christina und frage mich: 'Wie bin ich hier gelandet?'", witzelte der Immobilieninvestor kürzlich im Interview mit Us Weekly.

Trotz der harmonischen Zusammenarbeit mit Tarek und Heather blieb Christinas Jahr nicht ohne Herausforderungen. Die Dreharbeiten zu "The Flip Off" wurden von privaten Rückschlägen überschattet: Ursprünglich sollte Christina mit ihrem damaligen Ehemann Joshua Hall antreten. Doch nach ihrer Trennung im Juli, die sie auf "unüberbrückbare Differenzen" zurückführte, musste sie das Projekt allein fortsetzen. Mit Entertainment Tonight sprach die Immobilienmaklerin offen über die belastende Situation: "Wenn jemand von dir verunsichert ist und dich nicht gewinnen sehen will, dann ist das wirklich ein Dämpfer für alles."

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae und Tarek El Moussas, Ehepaar

Instagram / unbrokenjosh Christina Hall, Joshua Hall und ihre Kinder, 2023

