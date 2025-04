Tarek El Moussa nutzt Eigenblutbehandlung für volleres Haar

Tarek El Moussa (43), bekannt aus der Renovierungs-Show "The Flip Off", hat in einem Interview verraten, wie er sein neues, frisches Aussehen erzielt hat. Bei seinen haargenauen Schilderungen im Podcast "Virtual Reali-Tea" ließ der Realitystar kein Detail aus: Er erklärte, dass er PRP-Injektionen in die Kopfhaut bekomme, um sein Haar voller wachsen zu lassen. Dabei wird sogenanntes plättchenreiches Plasma, das aus Eigenblut gewonnen wird, in die Kopfhaut eingebracht, um das Wachstum neuer Haare zu fördern. Besonders wichtig war Tarek außerdem eine Klarstellung: Er trage keine Perücke, auch wenn einige Fans immer wieder Spekulationen in diese Richtung teilen würden.

Doch bei seinen Haaren ist für den 43-Jährigen längst noch nicht Schluss. Durch seine Frau Heather Rae Young (37) – selbst bekannt aus der Netflix-Serie Selling Sunset – habe er inzwischen eine komplette Beauty-Routine für sein Gesicht etabliert. Alle sechs Wochen unterziehe er sich einem Microneedling-Verfahren, das die Kollagenproduktion anregen soll. In den darauffolgenden sechs Wochen lasse er sich die Haut mit einem Laser behandeln. Ergänzt werde das gut durchgetaktete Programm durch regelmäßige Botox-Injektionen, die für weniger Falten sorgen. "Es funktioniert wirklich. Ich war schockiert", resümierte Tarek begeistert.

Hinter Tareks strahlendem Aussehen steckt jedoch eine Geschichte voller Herausforderungen. 2013 wurden bei ihm sowohl Schilddrüsen- als auch Hodenkrebs diagnostiziert, wovon er sich inzwischen erfolgreich erholen konnte. Zusätzlich erlitt er kurz danach eine schwere Rückenverletzung. Dazu kamen eine öffentliche Scheidung und schwierige Zeiten, die ihn jedoch letztlich geerdet und stärker gemacht haben, wie er im Podcast erklärte: "Wenn es mir schlecht geht, erinnere ich mich daran, dass das nichts ist im Vergleich zu dem, was ich durchgestanden habe."

Instagram / therealtarekelmoussa Tarek El Moussa und Heather Rae Young im Juni 2022

Getty Images Tarek El Moussa in New York City

