Ex Tarek "nicht überrascht" von Christina Haacks Scheidung

Christina Haack (41) und ihr Ex-Mann Josh Hall reichten vergangenen Sommer nach drei Jahren Ehe die Scheidung ein. Wie die Reality-TV-Bekanntheit jetzt gegenüber People offenbart, gab es bereits während der Dreharbeiten ihrer gemeinsamen TV-Show "The Flip Off" Spannungen zwischen den damaligen Noch-Eheleuten – was auch an Christinas vorherigem Ex-Mann Tarek El Moussa (43) und seiner neuen Frau Heather Rae (37) nicht vorbeiging, die ebenfalls Teil der Sendung waren. "Sie wussten, dass es Probleme gab. Wir mussten uns auch Gedanken machen, wie wir mit Josh filmen würden, weil es da schon einige Schwierigkeiten gab", gibt Christina preis. "Sie waren also nicht überrascht [von der Scheidung]. Und sie haben mich sehr unterstützt."

In "The Flip Off" geht es eigentlich darum, einen Wettkampf im Verkaufen von Häusern zu veranstalten und in Duos gegeneinander anzutreten – Christina und Josh gegen Tarek und Heather. Das Einreichen der Scheidungspapiere während der Dreharbeiten sorgte allerdings dafür, dass die 41-Jährige ohne einen Partner dastand. Für sie kam es jedoch trotzdem nicht infrage, die Show zu verlassen. "Ich wusste irgendwie, dass das passieren würde", gibt die Immobilienmaklerin zu. Sie betont, die Sendung habe ihr dabei geholfen, mit dem Herzschmerz umzugehen: "Ich glaube, es hat den Stress gelindert. Die Show an sich war aus verschiedenen Gründen stressig, die nicht einmal mit unserer Dynamik zu tun hatten. [...] Ich denke also, es war eine gute Ablenkung."

Die dreifache Mutter konnte sich während der Dreharbeiten also komplett auf die Arbeit konzentrieren und den Kopf freibekommen – was für sie ziemlich erleichternd war, wie sie zu Gast in der "Jennifer Hudson Show" verriet. "Es ist so viel einfacher, ohne dass jemand mich ständig stört. Ich muss niemanden um Erlaubnis fragen, keiner hält mich zurück", erklärte Christina. Die Streitigkeiten zwischen ihr und Josh hörten jedoch trotz der Trennung nicht auf. Das einstige Paar zofft sich jetzt nämlich vor Gericht.

Getty Images Tarek El Moussa und seine Frau Heather Rae im Oktober 2024

Instagram / unbrokenjosh Christina Haack mit Joshua Hall

