Tarek El Moussa wegen Drohungen und Wutausbrüchen verklagt

Der Reality-TV-Star Tarek El Moussa (43) steht aufgrund mehrerer Klagen derzeit im Rampenlicht, wie die DailyMail berichtet. Sein ehemaliger Mitarbeiter Jeffrey Revoy hat den Unternehmer verklagt und erhebt schwere Vorwürfe gegen ihn. Unter anderem beschuldigt er Tarek, ihn zu Unrecht entlassen und ihm finanzielle Leistungen vorenthalten zu haben. Zudem soll Tarek Revoy bedroht und auf der Arbeit ein schlechtes und oft aggressives Verhalten an den Tag gelegt haben, darunter ein Vorfall, bei dem Tarek angeblich ein Sandwich nach einem Assistenten geworfen haben soll. Die Klagen, die unter anderem wegen Vertragsbruchs, Verleumdung und emotionaler Belastung eingereicht wurden, ziehen derzeit weite Kreise, während Tarek die Anschuldigungen in einer Gegenklage vehement bestreitet.

Im Detail beziehen sich die Vorwürfe von Revoy auf angeblich chaotische Zustände in Tareks Unternehmen, darunter finanzielle Probleme und unangemessene Umgangsformen. Laut den Gerichtsunterlagen soll Tarek unter anderem massive finanzielle Lücken in einer seiner Firmen verursacht haben. Dazu kamen eskalierende Auseinandersetzungen, wie ein Streit während eines Meetings im Dezember 2022, bei dem Tarek gedroht haben soll, Revoy zu "zerstören". Auch eine externe Überprüfung der Personalführung brachte offenbar bedenkliche Ergebnisse zutage, darunter das Verhalten eines weiteren Mitarbeiters, der als entwürdigend und respektlos beschrieben wird. Die juristischen Auseinandersetzungen ziehen sich inzwischen über mehrere Prozesse hin, die noch andauern.

Privat sorgt Tarek El Moussa, der eine harte Jugend hinter sich hat, ebenfalls gelegentlich für Schlagzeilen. Der TV-Star ist bekannt für seine Reality-Show-Karriere und seine zweite Ehe mit Heather Rae El Moussa (37), mit der er in "The Flipping El Moussas" zu sehen ist. Auch in dieser Serie wurden Spannungen in der Beziehung aufgezeichnet, wie ein hitziger Streit über Fliesendesigns zeigt. Die dramatischen Wendungen im beruflichen wie im privaten Leben scheinen bei Tarek keine Seltenheit zu sein. Der Vater von drei Kindern hat sich jedoch bislang nicht öffentlich zu den laufenden Klagen geäußert, und wie diese für ihn ausgehen werden, bleibt abzuwarten.

Getty Images tarek El Moussa, TV-Star

Getty Images TV-Stars Tarek und Heather El Moussa

