Christina Haack genießt Freiheit beim Dreh ohne Ex Josh Hall

Christina Haack (41) offenbart, wie erleichtert sie über die Trennung von ihrem Ex-Mann Joshua Hall ist – zumindest was die Arbeit betrifft. Bei einem Auftritt in der "Jennifer Hudson Show" spricht der HGTV-Star über ihr neues Format "The Flip Off", das sie nun ohne Josh dreht. "Es ist so viel einfacher, ohne dass jemand mich ständig stört. Ich muss niemanden um Erlaubnis fragen, niemand hält mich zurück", erklärt sie. Mit auf der Couch waren dabei auch ihr erster Ehemann, Tarek El Moussa (43), und seine Frau Heather Rae El Moussa (37), gegen die Christina in der Show antritt.

Das Format, das ursprünglich Josh und sie als Team zeigen sollte, musste nach der Trennung im Juli 2024 umstrukturiert werden. Josh wird zwar in der ersten Folge zu sehen sein, wurde aber aus späteren Promo-Bildern entfernt. Christina erklärt weiter, dass die Zusammenarbeit mit ihrem Ex angespannt gewesen sei: "Es war ehrlich gesagt nicht spaßig. Ich habe mich absichtlich zurückgenommen, um ihn nicht zu verletzen. Aber wer will so leben?" Auf die Frage, ob sie sich durch die Trennung im Wettbewerb benachteiligt fühle, antwortet sie mit einem klaren "Nein": Es verschaffe ihr sogar einen Vorteil, allein zu arbeiten.

Privat scheinen die Wellen etwas ruhiger geworden zu sein. Ihr erster Ehemann Tarek, mit dem sie die Kinder Taylor und Brayden hat, unterstützt sie gemeinsam mit seiner neuen Frau Heather auch während der Dreharbeiten. Die beiden El Moussa-Eheleute erwarten ihren eigenen Nachwuchs und Tarek betonte in der Vergangenheit, dass der respektvolle Umgang innerhalb der Patchwork-Familie oberste Priorität habe. Christina wiederum genießt die Zeit mit ihrem jüngsten Sohn Hudson aus einer weiteren früheren Ehe und konzentriert sich darauf, sich von den Turbulenzen der Vergangenheit zu lösen und beruflich wie persönlich durchzustarten.

Joshua Hall und Christina Haack

Heather Rae und Tarek El Moussas, Ehepaar

