Heather Rae Young will weiteres Kind mit ihrem Tarek

Heather Rae Young (37), bekannt aus "Selling Sunset", hat offenbart, dass sie gerne ein weiteres Kind mit ihrem Ehemann Tarek El Moussa (43) haben würde – vorausgesetzt, der Zeitpunkt ist der richtige. Im Interview mit People schwärmte die 37-Jährige: "Ich liebe es, Mutter zu sein. Es ist meine Lieblingsrolle und erfüllt mich mehr, als ich je gedacht hätte." Die stolze Mama von Sohn Tristan und engagierte Stiefmutter von Tay und Bray, Tareks Kindern aus erster Ehe, betonte zudem: Mutterschaft sei für sie kein Stress, sondern Erfüllung pur.

Die Familie der beiden wuchs im Januar 2023, als ihr erster gemeinsamer Sohn Tristan zur Welt kam. Tarek brachte bereits zwei Kinder aus seiner früheren Ehe mit Christina Haack (41) mit: Tochter Taylor, die 14 Jahre alt ist, und Sohn Brayden, der neun ist. Heather und Tarek sind seit 2021 verheiratet und sprachen offen darüber, dass sie für die Schwangerschaft auf eine IVF-Behandlung zurückgegriffen haben – inklusive eingefrorener Embryonen für mögliche weitere Kinder. "Wir könnten theoretisch also noch ein Baby bekommen", verriet Heather in der "Jennifer Hudson (43) Show".

Neben ihren Überlegungen zur Familienplanung zeigen Heather und Tarek regelmäßig Einblicke in ihr harmonisches Familienleben. Zuletzt widmete Heather ihrem Mann anlässlich des Vatertags eine rührende Botschaft auf Instagram: "Du beschützt uns jeden Tag mit allem, was du hast, und ich bin so stolz darauf, dieses verrückte, aber wunderschöne Leben mit dir zu leben." Für Heather und Tarek scheint das Kapitel Familienplanung noch nicht ganz abgeschlossen. Und nachdem das Paar erst kürzlich in ein größeres Haus gezogen ist, wäre für weiteren Nachwuchs definitiv genug Platz vorhanden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heather Rae El Moussa, "Selling Sunset"-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Tarek El Moussa und seine Frau Heather Rae im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / therealtarekelmoussa Heather Rae El Moussa, Tarek El Moussa und seine Kids