Wen haben wir denn da! Der Exmann von Sophia Thomalla (27), Andy LaPlegua (41), trieb sich gestern auf einer Erotik-Fashion-Party in Berlin rum. Der norwegische Musiker spielt am Wochenende auf einigen Festivals in der deutschen Hauptstadt. Promiflash hat den Rocker gesichtet und nachgefragt, was er heute für eine Beziehung zu Sophia hat: "Wir sind immer noch Freunde – natürlich sind wir Freunde." Die beiden gaben sich vergangenen März völlig überraschend das Jawort. Seit Mai dieses Jahres soll die Scheidung laufen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de