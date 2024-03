Sophia Thomallas Ex-Mann Andy LaPlegua ist frisch verlobt!

Bei Andy LaPlegua (48) läuten wohl bald die Hochzeitsglocken! Auf seinem Instagram-Account teilt der norwegische Sänger die frohe Neuigkeit, dass er und seine Freundin Maegan sich verlobt haben. Zu einer Bilderstrecke, auf der das Model unter anderem mit einem Klunker am Ringfinger glücklich in die Kamera lächelt, schreibt er: "Maegan hat 'Ja' gesagt" und setzt dahinter zwei verliebte Emoticons. Dass es sein Liebesglück bald besiegeln wird, feierte das Paar in einem traumhaften Urlaub, wie Andy mit weiteren Schnappschüssen zeigt.

Immer wieder geben die Turteltauben einen Einblick in ihr Beziehungsleben. Neben zahlreichen Fotos, auf denen Maegan und Andy verspielte Grimassen schneiden oder sich verliebt in die Augen schauen, fallen vor allem diverse Liebeserklärungen ins Auge. So schrieb der Band-Star unter anderem zum Jahrestag ihrer Beziehung: "Auf die zwei tollsten Jahre meines Lebens und auf das zusammen Altwerden. Ich liebe dich. Du bist meine Sonne und ich bin der Mond. Ohne dich würde ich nicht so hell strahlen."

In Deutschland ist der norwegische Sänger vor allem durch seine kurzzeitige Ehe mit Sophia Thomalla (34) bekannt. Er und die Moderatorin heirateten 2016, nachdem sie sich von Rammstein-Frontmann Till Lindemann (61) getrennt hatte. Doch schon ein Jahr später ging die Ehe von Andy und Sophia wieder in die Brüche. Mittlerweile ist die Beauty mit dem Tennisprofi Alexander Zverev (26) liiert. Ob der Sportler seiner Liebsten wohl auch bald die Frage aller Fragen stellen wird?

Instagram / maeganmachine Maegan, Verlobte von Andy LaPlegua

Getty Images Sophia Thomalla, Moderatorin

