"Teen Mom"-Star Amber Portwood hat einen neuen Partner

Reality-TV-Star Amber Portwood (35), bekannt aus der Serie "Teen Mom", hat öffentlich gemacht, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. In einem TikTok-Livestream bestätigte sie, dass die Beziehung seit etwas mehr als einem Monat besteht und sie glücklich darüber ist, diesen Mann kennengelernt zu haben. Sie beschrieb ihn als "supersüß" und verriet, dass er seit über 20 Jahren im gleichen Job tätig sei. Der gebürtige North Caroliner hat laut Amber einen typischen Akzent, der sie besonders anzieht.

Während Amber ihre neue Beziehung genießt, hat sie weiterhin mit familiären Problemen zu kämpfen, insbesondere mit ihrer Tochter Leah Shirley. Bereits in vergangenen Episoden von "Teen Mom: The Next Chapter" wurde klar, dass die Beziehung zwischen den beiden seit Langem belastet ist. Leah wies darauf hin, dass Ambers Verhalten unbeständig sei und ihre Bemühungen, als liebevolle Mutter aufzutreten, oft aufgesetzt wirken. In der finalen Episode der Staffel schrieb Leah ihrer Mutter eine emotionale Nachricht, in der sie klarstellte, dass der Kontaktabbruch ihre eigene Entscheidung war und von niemandem beeinflusst wurde.

Amber hat in der Vergangenheit immer wieder mit schwierigen Beziehungen zu kämpfen gehabt – sowohl in Liebesdingen als auch innerhalb ihrer Familie. Die "Teen Mom"-Bekanntheit machte in der Vergangenheit Schlagzeilen wegen turbulenter Partnerschaften, Vorwürfen häuslicher Gewalt und juristischen Auseinandersetzungen. Ihre persönliche Geschichte ist geprägt von Höhen und Tiefen, Rückschlägen und Neustarts. Trotz dieser belastenden Erfahrungen gibt Amber nicht auf. Gut möglich, dass der geheimnisvolle neue Partner ihr endlich die Stabilität gibt, nach der sie schon so lange gesucht hat.

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood, "Teen Mom"-Bekanntheit

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood im Oktober 2023

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood, 2023