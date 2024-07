Amber Portwood will nach Gary-Trennung nach vorne blicken

Im vergangenen Monat war bekannt geworden, dass sich Amber Portwood (34) und ihr Verlobter Gary Wayt getrennt haben. Wie es der Teen Mom-Bekanntheit nach dem Liebes-Aus geht, will jetzt ein Insider wissen. "Amber hat sich die vergangenen Wochen Zeit genommen, um sich zu erholen und darüber nachzudenken, was passiert ist", berichtet die Quelle im Interview mit Us Weekly und fügt hinzu: "Im Moment konzentriert sie sich darauf, ihr Haus fertigzustellen und ihr Leben in den Griff zu bekommen. Sie hat sich sogar einen Schlafplan auferlegt, um geistig fit zu sein."

Vor wenigen Wochen bestätigten Freunde der 34-Jährigen, dass sie und Gary wieder getrennte Wege gehen. Die News um das Liebes-Aus waren öffentlich bekannt geworden, nachdem Gary für einige Tage als vermisst gemeldet worden war. Kurz darauf fand ihn die Polizei. "Die Situation mit ihrem Ex hat sie wirklich aus der Bahn geworfen", meint der Informant ebenfalls zu wissen. Für Amber war Gary "ihre erste große Liebe": "Er hat ihr einen Heiratsantrag gemacht und ihr viele Versprechungen über ihre Zukunft gemacht, nur um dann zu verschwinden. [...] Sie weiß, dass sie sich immer wieder die falschen Männer ausgesucht hat."

Vergangenes Jahr hatten sich Amber und Gary auf einer Dating-Seite kennengelernt, seit Januar waren sie auch öffentlich offiziell ein Paar – bis schließlich Freunde die Trennung bestätigten. "Sie haben beschlossen, dass es zwischen ihnen vorbei ist. Sie haben zu viel zu überwinden, um gemeinsam voranzukommen", erklärten sie damals gegenüber dem Medium. Seit der Trennung sollen die beiden keinen Kontakt mehr zueinander gehabt haben.

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood, TV-Bekanntheit

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood, 2023

