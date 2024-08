"Glückwünsche": Ist Amber Portwoods Ex etwa neu verlobt?

Das Drama rund um Amber Portwood (34) und Gary Wayt geht in die nächste Runde. In der aktuellen Staffel der US-Show Teen Moms feierten Turteltauben ihre Verlobung. Doch das Liebesglück war nur von kurzer Dauer. Im vergangenen Monat verkündeten die Reality-Darsteller ihre Trennung. Nun nimmt ihre Geschichte erneut eine überraschende Wendung: Wie zahlreiche Medien vor wenigen Tagen berichteten, ist Gary offenbar schon wieder verlobt. Der 39-Jährige habe einer bisher noch unbekannten Frau einen Antrag gemacht. Und was sagt Amber zu den Neuigkeiten? Via US Weekly ließ sie trocken ihre "Glückwünsche" ausrichten.

Dass Gary nicht einmal zwei Monate nach der Trennung schon wieder verlobt sein soll, ist für Amber offenbar alles andere als leicht. Denn sie selbst habe das Liebes-Zerwürfnis noch lange nicht verarbeitet, wie eine Quelle gegenüber dem US-amerikanischen Magazin angibt. "Sie ist immer noch von der turbulenten Erfahrung überwältigt", erklärt ein Freund von Amber. Der zweifachen Mutter sei es vor allem wichtig, dass Gary nicht vergesse, "dass er immer Ambers Ex sein wird". Obwohl die "Teen Mom"-Bekanntheit momentan durch eine schwere Zeit gehe, blickt die Quelle zuversichtlich in die Zukunft: "Sie ist eine starke Person!"

Amber und Garys Liebe entwickelte sich in einem rasanten Tempo. Erst im vergangenen Jahr lernte sich das Ex-Paar auf einer Dating-Seite kennen. Im Januar dieses Jahres machten sie dann ihre Beziehung öffentlich. Doch schnell fing es bei den beiden an zu kriseln. Ihre Probleme versuchten sie in einer Paar-Therapie zu lösen – doch offenbar ohne Erfolg. Anfang Juni eskalierte die Situation dann. Nachdem Gary einige Tage abgetaucht war, gaben die TV-Darsteller schlussendlich ihre Trennung bekannt.

Anzeige Anzeige

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Amber Portwood, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Gary ist wirklich neu verlobt? Nein, so kurz nach der Trennung von Amber kann das doch gar nicht sein. Ja. Ich könnte mir das bei ihm irgendwie gut vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de