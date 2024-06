Vor Trennung: Amber Portwood und Gary machten Paartherapie

Sie wollten an ihrer Liebe festhalten! In der zuletzt ausgestrahlten Folge von Teen Mom: The Next Chapter, die bereits vor einigen Monaten aufgezeichnet worden war, verriet Amber Portwood (34), dass sie und ihr Verlobter Gary Wayt eine Paartherapie machen. "Wir fingen an, zur Paartherapie zu gehen. Wir waren dort jetzt schon zwei Mal", erklärte die TV-Bekanntheit und fügte hinzu: "Es fühlt sich gut an, das zum ersten Mal zu tun, weil du weißt, dass ich nicht gut in Beziehungen bin, vor allem in solchen Beziehungen, wo es eigentlich eine gute ist. Das ist etwas, das ich nicht vermasseln will."

Später in der Folge besuchten die beiden eine weitere Sitzung bei ihrem Therapeuten. Dabei sprachen die zwei vor allem offen über Ambers psychische Probleme. "Ich denke, ich gehe in den Protektor-Modus. Das ist etwas, womit sie es gewohnt ist, alleine zurechtzukommen, und ich kann mir nicht vorstellen, mit so etwas alleine fertig zu werden", erklärte Gary in dem Gespräch. "Ich möchte nicht, dass es ihm zu viel wird. Ich möchte nicht, dass es eine Last für irgendjemanden ist", antwortete Amber daraufhin. Im Zeitraum der Aufnahmen schienen die beiden fest zusammenhalten zu wollen. "Jemanden zu finden, den ich wirklich liebe, ist das, was ich wollte und wir sind beide dabei. Ich liebe dich", schwärmte Gary während der Therapie von seiner Liebsten.

Anfang Juni zogen jedoch dunkle Wolken auf: Gary galt einige Tage als vermisst. Nachdem der US-Amerikaner wieder aufgetaucht war, machten jedoch Trennungsgerüchte die Runde. "Sie haben beschlossen, dass es zwischen ihnen vorbei ist. Sie haben zu viel zu überwinden, um gemeinsam voranzukommen", verriet ein Insider gegenüber US Weekly.

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood, TV-Bekanntheit

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood, 2023

