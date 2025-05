Amber Portwoods Tochter Leah hält an Adoptionsplänen fest

Leah Shirley hat jetzt ganz offen gemacht, worauf sie sich schon lange freut: Die Tochter von Amber Portwood (34) und Gary Shirley kann es kaum erwarten, von ihrer Stiefmutter Kristina Shirley adoptiert zu werden. In einem Gespräch mit People verriet die Jugendliche, dass der Gedanke an die offizielle Adoption sie "so aufregt" und sie die Hoffnung hat, schon im kommenden Jahr diesen Schritt zu gehen. Besonders bemerkenswert: Leah sieht mit ihren fast 18 Jahren endlich die Möglichkeit, eigenständig zu entscheiden, da Amber Portwood die Adoption bisher ablehnt. Während Leah weiterhin mit Gary und Kristina lebt, sorgt die Situation für Spannungen mit ihrer leiblichen Mutter.

Leah sprach auch über die außergewöhnliche Situation, dass ihr Leben vor Kameras stattfand. Sie beschreibt es als "Segen", dass sie ihre Geschichte öffentlich teilen konnte: "Ich mag es, anderen helfen zu können, die durch ähnliche Situationen gegangen sind." Trotzdem empfindet sie es manchmal als "peinlich", die Beziehung ihrer Eltern rückblickend im Fernsehen zu sehen, besonders wenn sie erlebt, welche Probleme zwischen Amber und Gary damals präsent waren. Amber selbst betonte unterdessen in einem TikTok-Video, sie habe durchaus weiterhin Kontakt zu ihren Kindern und ein "großartiges Verhältnis" zu Leah. Gleichzeitig wurde im Vorfeld einer neuen "Teen Mom: The Next Chapter"-Folge publik, dass Leah ihrer Mutter in einer Nachricht mit deutlichen Worten ihre Entscheidung erklärt hat: Ihre Distanz sei selbst gewählt und niemand habe sie beeinflusst.

Bereits in der Vergangenheit hatten Leah und ihr Vater, Gary, betont, wie viel die Beziehung zu Kristina für das Mädchen bedeutet. In einer früheren Folge "Teen Mom: The Next Chapter" erzählte Leah, dass Kristina "ihr ganzes Leben für sie da war" und sie es "offiziell machen" wolle. Die Adoption wäre für Leah ein wichtiger Schritt, der aber auch mit gemischten Gefühlen verbunden ist – besonders aus Angst, Amber zu verletzen. Kristina selbst bezeichnet Leah liebevoll als ihre Tochter, unabhängig vom endgültigen Ausgang des Verfahrens.

Instagram / itsleahtime12 Leah Shirley, September 2024

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood, "Teen Mom"-Bekanntheit

