Amber Portwoods Tochter will den Kontakt zu ihr abbrechen

In der aktuellen Episode von "Teen Mom: The Next Chapter", die am 1. Mai ausgestrahlt wurde, hat Leah Shirley erstmals offen über ihr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter Amber Portwood (34) gesprochen. Während eines Treffens mit Catelynn Lowell (33) und Maci Bookout (33) in New York gestand die 16-Jährige, dass sie keinen Kontakt mehr zu Amber wünscht. "Ich will nicht mal mehr in ihrer Nähe sein", erklärte sie. Leah macht vor allem mangelnde Präsenz und die Schuldzuweisungen ihrer Mutter an ihren Vater Gary Shirley für das angespannte Verhältnis verantwortlich. Über neun Monate habe sie Amber nur einmal gesehen. Abgesehen davon gab es keinerlei Kontaktversuche von ihrer Mutter, wie Leah erklärte.

Im Gespräch mit ihrem Vater und ihren Teen Mom-Kolleginnen schilderte Leah, wie sehr sie unter dem "falschen" Verhalten ihrer Mutter litt. Amber, so Leah, trete nur dann als liebevolle Mutter auf, wenn Kameras anwesend seien – im Alltag zeige sie hingegen kaum Interesse. Besonders getroffen habe sie die Tatsache, dass Amber ihren Vater für die Entfremdung verantwortlich mache, obwohl Gary sie stets darin unterstützt habe, die Mutter-Tochter-Beziehung zu fördern. Selbst zu wichtigen Anlässen, wie Leahs Geburtstag, sei Amber nicht erschienen, obwohl sie eingeladen war.

Das schwierige Verhältnis zwischen Mutter und Tochter ist kein neues Thema: Bereits in der jüngsten Staffel äußerte Leah den Wunsch, von ihrer langjährigen Bezugsperson, ihrer Stiefmutter Kristina Shirley, adoptiert zu werden, was die Dynamik zwischen allen Beteiligten zusätzlich belastet. Zwischen Leah und Kristina besteht schon seit Leahs Kindheit ein stabiles, liebevolles Verhältnis. Kristina ist ein Ruhepol, den Leah nach eigenen Aussagen nicht mehr missen möchte.

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood, 2023

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood, "Teen Mom"-Bekanntheit

