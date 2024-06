Nach Auftauchen: Amber Portwood und Gary lösen Verlobung auf

Eigentlich könnten sich Amber Portwood (34) und ihr Verlobter Gary Wayt mehr als glücklich schätzen. Anfang Juni wurde bekannt, dass der Partner des Teen Mom-Stars verschwunden ist. Vor rund zwei Wochen konnte Amber dann allerdings wieder aufatmen: Gary ist wieder aufgetaucht. Die Freude darüber hielt allerdings nicht lange an – das einstige Liebespaar soll seine Verlobung aufgelöst haben! "Sie haben beschlossen, dass es zwischen ihnen vorbei ist", will eine Quelle gegenüber Us Weekly wissen und fügt hinzu: "Sie haben zu viel zu überwinden, um gemeinsam voranzukommen."

Zwischen Amber und Gary soll wohl trotzdem kein böses Blut fließen. Dennoch sei die 34-Jährige nicht gerade glücklich über das Ende ihrer Beziehung. "Sie ist traurig und sie sorgt sich um ihn, aber sie ist bereit zu sehen, dass er nicht der richtige Mann für sie ist. Sie will mit jemandem zusammen sein, der sie voll und ganz akzeptiert", verrät der Insider. Neben den jüngsten Vorkommnissen haben wohl auch weitere Gründe zu einer Trennung der beiden geführt. Laut Informant soll Garys Familie nicht mit der Vergangenheit der TV-Bekanntheit einverstanden gewesen sein, was zu "einigen familiären Spannungen" führte.

Die vergangenen Wochen waren für die einstigen Verlobten wohl mehr als nervenaufreibend und eine wahre Belastungsprobe ihrer Beziehung. Amber und Gary verbrachten mehrere Tage in den Smoky Mountains, bevor ein Streitgespräch zwischen den beiden eskaliert sein soll, woraufhin Gary die gemeinsame Bleibe verließ und vorerst nicht mehr auftauchte. Der Realitystar bestritt allerdings, sich mit seinem Partner derart in den Haaren gehabt zu haben, wie The Sun berichtete. Den Strapazen der vergangenen Wochen hat die Beziehung von Amber und Gary allerdings trotzdem nicht standgehalten.

Getty Images Amber Portwood, TV-Bekanntheit

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood, "Teen Mom"-Bekanntheit

